Milan, Honda: "Sognavo di giocare a San Siro"

16:23 - Keisuke Honda è pronto per iniziare la sua avventura al Milan dopo la fine dell'esperienza col Cska Mosca. "Sognavo di giocare a S.Siro, è lo stadio di una squadra che guardavo fin da bambino. A 27 anni per me è arrivato il momento di giocare in un grande club, per diventare un giocatore infinitamente migliore", ha detto dal Giappone il trequartista che si sta allenando da solo a Nangoku, nell’isola di Shikoku, da quando è finito il campionato russo.

Honda, che avrà la maglia numero 10, ha anche aggiunto: "I tifosi si aspettano tanto da me, devo dare sempre il massimo. Posso fare tutti i ruoli in attacco: l'esterno offensivo, il trequartista o la seconda punta: deciderà l'allenatore". Già stilata l'agenda dell'asso nipponico: il 4 gennaio arriverà a Milano con il volo AZ787 Tokyo-Malpensa, il 5 farà le visite mediche, il 6 assisterà a Milan-Atalanta a San Siro, il 7 sosterrà il primo allenamento con la squadra e l'8 verrà presentato ufficialmente, prima del debutto previsto per il 12 a Reggio Emilia col Sassuolo.