Milan, guai col Fisco per Kakà 

16:21 - Il ritorno di Kakà a Milano non è stato dei più fortunati, non solo in campo. Seconda quanto racconta Libero, al milanista, infatti, la Procura di Milano contesta una possibile elusione fiscale per gli anni 2008 e 2009. Per la precisione l'Agenzia delle Entrate sta accertando le operazioni di una società che gestiva le entrare del brasiliano, il quale, comunque, avrebbe già chiuso un accordo col Fisco sul piano amministrativo.

La Procura dal canto suo, invece, intende indagare l'eventuale aspetto penale della vicenda. L'accusa è quella di aver pagato, a causa di una presunta irregolarità che gestiva i conti di Kakà, un'aliquota più bassa di quella prevista dalla legge in quegli anni. Le cifre contestate si aggirerebbero attorno ai 2 milioni di euro.