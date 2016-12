Milan, Galliani striglia la difesa: "Troppi 13 gol subiti"

15:34 - Al pallone numero 13 raccolto da Abbiati nella sua porta, Adriano Galliani non ci sta più e manda un messaggio chiarissimo a tutto il Milan: "I 13 gol subiti sono tantissimi - dice in Lega -, solo Sassuolo e Bologna ne hanno presi più di noi: dobbiamo lavorare sulla difesa". Questo non toglie che "i conti si fanno alla fine del campionato" e che i panni sporchi si lavano in casa: "Multa a Mexes? Sono questioni interne".

"I rapporti con i giocatori sono cose che non comunichiamo e vedo che nemmeno i giocatori comunicano quello che eventualmente subiscono". Insomma, per eventuali punizioni dopo il pugno a Chiellini la decisione sarà presa tra quattro mura e tra quattro mura deve rimanere. Fatto sta che, alla ripresa, il Milan non avrà il francese e nemmeno De Jong, ammonito per il fallo inesistente da cui è poi scaturita la rete di Pirlo. "Non ho commentato fatti arbitrali molto più importanti - dice Galliani -, tutti vedono la tv e possono giudicare, mi sono imposto di non dire mai una parola".

Ma ha sentito Berlusconi dopo la gara con la Juve? "Il presidente lo sento sempre, quando si vince, si perde o si pareggia, ma - spiega - quello che ci siamo detti sono cose nostre. Con la Juve per oltre un'ora abbiamo fatto una partita assolutamente buona, a metà ripresa stavamo pareggiando e avevamo avuto un'occasione con Robinho. Non so se Balotelli avrebbe cambiato la partita. La sua è una gravissima assenza come grave è quella di El Shaarawy che garantisce una copertura diversa, poi Kakà, De Sciglio e tutti quelli che sono fuori".

Per quanto riguarda il momento di Allegri, l'ad rossonero sottolinea che "con l'allenatore parliamo sempre. I 13 gol subiti sono tantissimi, solo Sassuolo e Bologna ne hanno presi più di noi, ma abbiamo il quinto miglior attacco. Credo che bisognerà lavorare sulla difesa ma di gol ne facciamo tanti". C'è nervosismo all'interno della squadra? "No, certamente le cose non vanno bene ma l'anno scorso è successa la stessa cosa. Bisogna essere calmi, siamo abituati. E poi in Champions stiamo andando bene".

Lo scudetto sarà una questione fra Roma, Napoli e Juventus? "Non lo so, io non sono un indovino, al momento - taglia corto - questo dicono i numeri, poi vedremo quali saranno i numeri finali". Resta il tempo per replicare a Mourinho che ha definito Balotelli e Neymar tuffatori: "Uno l'ho già, vorrei anche l'altro...".