Milan, Galliani: "Potenzieremo il settore giovanile"

22:05 - Una promessa importante. E' quella che ha fatto Adriano Galliani alla festa del vivaio del Milan: "Assicuro la ferma volontà della società di potenziare il settore giovanile. Da amministratore delegato, vorrei che il settore giovanile del Milan tornasse a essere quello che trovammo nel 1986 quando Silvio Berlusconi divenne presidente: c'erano quattro prodotti del vivaio in prima squadra: Paolo Maldini, Baresi, Costacurta, e Filippo Galli''.

"Abbiamo qui due giocatori DOC che sono Mattia De Sciglio e Alessandro Matri - ha spiegato il dirigente rossonero - che provengono dal nostro settore giovanile. Hanno fatto tutta la trafila. Alessandro ha esordito a Piacenza, è andato in giro un po' per l'Italia ed ora è ritornato. Mattia è il prototipo perfetto per un dirigente e per un allenatore: è nato nel '92, Bertani lo ha trovato nel Cimiano, è costato mille euro. È il prototipo perfetto per un dirigerete e per un allenatore. La sera che Montolivo venne preso da noi, eravamo a cena e il papà mi raccontò un aneddoto. Zagatti lo scopri a 7 anni e andò a casa di Riccardo perché aveva capito che sarebbe potuto diventare un ragazzo del settore giovanile. La famiglia decise di mandarlo all'Atalanta perché Zingonia era più vicina a Caravaggio. Poi è arrivato a zero... È costato mille euro meno di De Sciglio".

Un peso specifico nella scelta di puntare sui giovani lo ha senza dubbio la situazione attuale, che rende però tutto più complicato: "Purtroppo l'evolversi dell'economia mondiale ha fatto sì che alcuni club stranieri abbiano più risorse dei club italiani, per questo noi dobbiamo impegnarci a creare i giocatori e a tenerli. Questa è la mission della società. Non basta lo scouting, serve anche la bravura dell'allenatore che a questa età deve aiutarli a crescere come uomini, perché se non si ha basi solide si rischia di perdersi. Questa è la missione che diamo a chi si occupa di scouting ma anche agli allenatori, i preparatori e gli insegnanti".

Galliani ha poi ribadito la volontà di ''dare alla prima squadra un marchio di fabbrica che si possa trasmettere a tutte le squadre giovanili''.

''La società ha iniziato un percorso importante per uniformare i metodi di allenamento'', ha confermato Allegri, definendosi ''fortunato di essere qui per il quarto anno''. ''Il panettone - ha notato con un sorriso Galliani - si avvicina sempre di più...''.



"PRONTO A COLLABORARE CON BARBARA BERLUSCONI"

Alla vigilia del cda del Milan che ratificherà la divisione delle deleghe ai due amministratori delegati del club, Adriano Galliani ha parlato del rapporto con Barbara Berlusconi: "Da parte mia c'è totale disponibilità a collaborare. C'è grande voglia di lavorare con lei, l'ho vista crescere e non c'è nessun problema. Quello che faremo domani è stato deciso e condiviso da tutti, a partire dal presidente".

"DERBY? PROVEREMO A FARE QUALCOSA, UN SETTORE VUOTO E' UNA FERITA"

Tra i temi toccati da Adriano Galliani c'è anche il derby di Milano, dentro e fuori dal campo. Non so se il centesimo gol di Kakà arriverà nel derby, è difficile, ma a volte i sogni si avverano. Per quanto riguarda la chiusura della Curva Nord ho parlato con Fassone e proveremo a contribuire a far sì che questa sanzione venga spostata. Vedere un settore vuoto in uno stadio è una ferita. La discriminazione territoriale l'abbiamo creata in Italia e non ha niente a che fare con il razzismo. Non so perché sia stata creata. Mi auguro che le due curve siano presenti".

Infine un commento sulle situazioni di Gattuso e Brocchi: "Ho parlato con Rino e prima con Brocchi. Io ascolto cosa dice l'avvocato Cantamessa e quindi non commento. Sono sicuro della loro onestà. Non conosco gli atti e quindi non dico niente. Sono bravi ragazzi e avranno sempre la nostra vicinanza morale"