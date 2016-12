Milan, Galliani: "Non commento le vicende societarie. Io al Psg? Chi può mai dirlo..."

17:10 - La Linea non cambia. Adriano Galliani continua a non pronunciarsi sulle critiche sollevate da Barbara Berlusconi sulla gestione societaria del Milan. ''Non commento le vicende societarie - ha ribadito l'ad rossonero lasciando una riunione informale della Lega di Serie A - parlo solo di cose tecniche". Il dirigente del Milan è stato laconico anche per quanto riguarda il lato calcistico: "La partita con il Chievo? Dico solo che si gioca domenica alle 15''.

Più loquace invece a margine, a margine dello sponsor day che si è svolto a Milanello, nel commentare la sfida di domenica a Verona e quella di Barcellona in Champions . "Contro il Chievo sarà una gara non cruciale, ma importante. A Barcellona - ha evidenziato Galliani - abbiamo fatto una buona partita e mi è piaciuto come ha giocato Balotelli. A Barcellona abbiamo subito un rigore generoso e subito un gol in fuorigioco, ma va bene così siamo sempre secondi nel girone. Il modulo con cui abbiamo giocato a Barcellona è piu o meno lo stesso che abbiamo usato nell' ultima finale di Champions League ad Atene. Che non giocasse Balotelli lo sapevo". La panchina rossonera non dovrebbe invece subire scossoni: "Non c'è nessun ultimatum per Allegri, non abbiamo nessuna intenzione in questo senso anche se gli allenatori sono sempre sottoposti alla dura legge dei risultati e se perdiamo 22 a 0 vediamo, però non parlo del futuro". Ma a proposito di futuro, il suo, così ha risposto a un giornalista francese che gli domandava se potesse interessargli un ruolo nella dirigenza del Psg: "Chi può mai dirlo...".