Milan, Galliani: "Io metabolizzo tutto: non mi abbatto in momenti come questo"

22:02 - Lo scontro interno al Milan prosegue ma l'amministratore delegato rossonero Adriano Galliani si mostra tranquillo e sereno. "Io sono capace di metabolizzare tutto - ha detto alla partenza per Barcellona - ma voglio comunque ringraziare Ancelotti per le belle parole spese su di me. Mi ha chiamato anche Florentino Perez e la cosa mi ha fatto piacere. Il momento peggiore da quando sono al Milan? No! Non mi esalto nei momenti belli e non mi abbatto ora".

Il Barcellona ora. La Champions. E allora avanti, pensando solo all'Europa, cercando di allontanare le polemiche, cercando di allontanare la bufera scoppiata domenica sera. Per la squadra e per sé. Questo l'intento di Adriano Galliani, arrivato all'aeroporto della Malpensa una decina di minuti prima della squadra e più che disposto ad affrontare le tante domande sul futuro suo e della squadra. "Io vado avanti sereno - ha continuato l'amministratore delegato rossonero - non perdo certo la testa. Non commento e non lo farò mai le parole della famiglia Berlusconi". Avanti però convinto delle proprie scelte e del proprio operato. "Andiamo a giocarci l'ottava gara in tre anni contro il Barcellona, è la squadra numero uno nel ranking europeo e quindi la più forte in Europa. E' incredibile. In casa contro di loro abbiamo conquistato una vittoria e un pareggio negli ultimi due anni, speriamo domani al Campo Nou di disputare una partita diversa rispetto allo scorso anno. Andremo a Barcellona a giocarci la nostra partita".

Tra i meriti di Galliani, certamente, l'aver portato in rossonero Balotelli e riportato a casa Kaka: "Sono certamente diversi, ma il calcio è stranissimo. Ora molti ce l'hanno con Mario, ma senza di lui non saremmo mai andati in Champions. Kakà era un oggetto misterioso perché s'era fatto male alla prima partita e ora, invece, pare una genialata. Kakà è un grande giocatore. Domani mi aspetto una buona partita contro il più forte club al mondo. Ci affidiamo a Mario Balotelli così come a tutti gli altri".

FEDE: "BERLUSCONI CACCEREBBE ALLEGRI"

Intanto, mentre la rivoluzione sembra scongiurata, Emilio Fede rialimenta il fuoco con una dichiarazione: "Fosse per Berlusconi, caccerebbe Allegri - dice l'ex direttore del Tg4 a La Zanzara -. Avrebbe fatto volentieri a meno anche di rinnovargli il contratto". "Quando Berlusconi vede giocare il Milan - dice ancora - si segna tutto. Credo di poter dire che lui di Allegri avrebbe fatto a meno anche prima, tecnicamente non è il suo allenatore ideale. Lui capisce di calcio più di Allegri. Con lui in panchina, sinceramente, il Milan farebbe sicuramente meglio". Chi è l'allenatore ideale per Berlusconi?, è stata la domanda: "Seedorf è solo un'ipotesi. A Silvio piace Inzaghi. Mi dice il presidente che Inzaghi è un ragazzo che conosce tutti i calciatori, studia da anni il comportamento dei calciatori".