Milan, Galliani inaugura la nuova sede

17:01 - Il Milan ha una nuova sede ufficiale. Con il trasferimento di Adriano Galliani nei nuovi uffici, la società rossonera ha dato addio alla storica sede in via Turati per trasferirsi nella nuova in via Rossi, nell'area Portello di Milano, zona Fiera. non lontano da San Siro. La nuova sede si chiama "Casa Milan", come si può vedere dalla foto scattata all'amministratore delegato rossonero.



Al quarto piano del palazzo, quello riservato alla presidenza e agli alti dirigenti, si trova il nuovo ufficio dell'ad rossonero e un corridoio lo separa da quello di Barbara Berlusconi, praticamente speculare. In mattinata Galliani ha visitato l'intera sede, che ospitera' circa 120 dipendenti del Milan, dalla sala stampa a quella per i ricevimenti, dalla terrazza alla sala relax.

Fuori e dentro il palazzo che il Milan ha preso in affitto, gli operai sono ancora all'opera per concludere i lavori. Casa Milan entrerà a pieno regime ad aprile, quando sarà attivo il museo della società, che ospiterà anche le coppe fino a ieri conservate nella sala dei trofei di via Turati.