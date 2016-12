Milan, Galliani: "Ho sentito Berlusconi, Allegri non rischia" 

18:51 - Dopo la sconfitta con la Fiorentina e le parole di Barbara Berlusconi, che auspicava un cambio nella gestione del club, anche Adriano Galliani torna a parlare, brevemente, in pubblico per chiarire che "sì, ho sentito il presidente Berlusconi, ma non ho alcun commento da fare" sulle critiche piovutegli addosso in queste ore. Su Allegri: "Quando si perde all'infinito non c'è allenatore che tenga. Non è una settimana decisiva. Balo? Incedibilissimo".

Pur non commentando nello specifico le parole taglienti della figlia del patron ("Certamente ieri sera ho parlato con Berlusconi, ma non commento, non commento e non commento nulla"), Galliani si sofferma sul ruolo dell'a.d.: "L’amministratore delegato è responsabile di tutto, anche del mercato, dei fatturati, de conti, dei costi. E’ il responsabile di un’intera azienda". Allegri resta fuori da possibili rivoluzioni, almeno per il momento: "Non è una settimana decisiva. Tutti gli allenatori dipendono dai risultati, se uno perde all'infinito non c'è allenatore che tenga. È un momento certamente difficile perchè non arrivano i risultati. Andiamo avanti sperando che le cose migliorino. In 28 anni ci sono stati momenti buoni e meno buoni, lo sport è ciclico. Il valore del Milan è superiore a quello attuale, lo dice il ranking. C'è fiducia in Allegri".

Intervenendo al Premio Facchetti nella sede della 'Gazzetta dello Sport', Galliani ha parlato anche di Balotelli: "In 13 partite ha fatto 12 gol lo scorso anno, senza di lui non saremmo mai andati in Champions. Ammonizione? Certamente è un momento così, l'esperienza mi insegna che bisogna stare tranquilli, calmi e trarre i consuntivi a fine stagione. Non si traggono a novembre. Balotelli è assolutamente incedibilissimo". Galliani non si è sbilanciato neppure al termine della riunione alla Lega di Serie A: "Nessun commento forever. Parla Cairo che è uomo di televisione. Sereno? Sì. E' cambiato qualcosa? Che io sappia no".