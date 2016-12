Milan, Galliani furibondo per la squalifica del campo: "Questa norma va abolita" 

10:06 - Furibonda reazione di Adriano Galliani per la squalifica del campo del Milan dopo i cori di Torino. "Abbiamo deciso di presentare ricorso, e ho già parlato col presidente Abete - ha annunciato - . Questa norma sui cori e la discriminazione territoriale non ha senso, va abolita e tutti i presidenti di A sono d'accordo. Un conto è il razzismo, un conto la storia della discriminazione territoriale che non può essere paragonata al razzismo".



"A Torino io ho sentito cori contro Balotelli: e non è successo niente. Questa sanzione non la possiamo proprio accettare. La prossima volta ci sarà lo 0-3 a tavolino e penalizzazioni in classifica. Se 50 persone si organizzano, possono uccidere una società", ha aggiunto. E ancora: "Nessun giornale o tv ha sentito quei cori, perché probabilmente non c'è stato nulla. Sarebbero stati sentiti da alcuni funzionari della Procura federale. Forse li hanno sentiti in bagno, al bar o non so dove... Ora mi prenderò una squalifica ma non per discriminazione territoriale... Ero allo Juventus Stadium e sentivo tanti cori contro Balotelli, altri no". Quanto a Mexes, Galliani ha annunciato che il Milan non farà ricorso: "Si è comportato male. Il Milan crede di comportarsi bene, lo ha dimostrato con Balotelli e ora con Mexes. Non per fare i primi classe, ma perché chi sbaglia paga e viene punito, ma questi sono fatti interni".

BERETTA: "RIVEDERE L'APPARATO SANZIONATORIO"

E' un appello alla Federcalcio quello che arriva a conclusione dell'assemblea della Lega di serie A da parte di tutte le società che chiederanno alla Federcalcio una "profonda revisione dell'apparato sanzionatorio", dopo la decisione del giudice sportivo di far disputare Milan-Udinese a porte chiuse. Lo ha annunciato il presidente della Lega, Maurizio Beretta, dicendo che le società di serie A hanno convenuto di stilare una richiesta in questo senso alla federazione. "Noi siamo sempre stati in prima fila sul tema della discriminazione razziale - ha spiegato Beretta - ma il meccanismo per la definizione degli illeciti e l'apparto sanzionatorio cosi' come viene usato rischia di consegnare il destino delle squadre e del campionato nelle mani di pochi irresponsabili e facinorosi. In Italia, poi, non c'e' solo l'aspetto razziale ma anche il tema della discriminazione territoriale". Le società chiederanno quindi di riflettere su quanto è avvenuto in queste prime settimane di campionato per cercare di capire quale possa essere "il migliore apparto sanzionatorio da adottare correggendo l'attuale che non tiene conto tra piccole insignificanti minoranze e i danni che può produrre. Si deve insomma aprire una riflessione - ha concluso Beretta - su come evitare che siano penalizzate, il movimento calcio, tutte le società e tanti tifosi perbene ed evitare il potere di ricatto e di condizionamento da parte di piccole frange".