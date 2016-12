Milan, Galliani: "Faremo ricorso in ogni sede per lo stadio chiuso"

13:07 - Dopo la squalifica di San Siro in seguito ai cori di discriminazione territoriale da parte dei tifosi rossoneri nel corso del match con la Juve, Adriano Galliani promette battaglia e assicura che il Milan farà "ricorso in ogni sede possibile" contro la partita a porte chiuse. L'a.d. non si sbilancia sul mercato di gennaio: "Honda? Faremo qualche innesto ma non ho idea di che nazionalità saranno questi arrivi...".

Galliani ha fatto il punto della situazione durante la presentazione del rinnovo del contratto con Adidas. Sulla squalifica di San Siro: "Spero che il 19 sera con l'Udinese ci siano i nostri tifosi. Faremo ricorso in tutte le sedi dove sarà possibile contro la chiusura dello stadio e cercheremo di evitare questa punizione".



Dalle porte chiuse all'argomento stadi è un attimo: "Il problema lo deve affrontare la Federcalcio. La costruzione di nuovi stadi porta a nuovi comportamenti da parte delle tifoserie. Ciascuno di noi si comporta in maniera diversa rispetto a dove si trova. Il presidente Beretta ha scritto una lettera alla Figc invocando l'intervento del consiglio federale per sistemare queste strutture e speriamo che ci siano delle risposte che possano far si che non si ripetano in futuro questi episodi".



L'amministratore delegato rossonero rassicura tutti sulle condizioni di Balotelli, che ha rimediato un indolenzimento all'adduttore sinistro: "Ho sentito Mario 2-3 volte oggi. Ha qualche problemino fisico, a quello che mi risulta le risonanze hanno dato esito negativo. Non ha lesioni e poi abbiamo piena fiducia nel dottor Castellacci che saprà fare al meglio il suo lavoro".