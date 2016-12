Milan, Galliani e le calze rossonere 

15:38 - Nuovo portafortuna per Galliani. Dalla cravatta gialla, immancabile anche a Glasgow, alle calze rossonere. L'ad rossonero ha svelato questo piccolo particolare nel corso di Champions League Live su Premium Calcio.

Poi la dedica a Berlusconi: "Vittoria dedicata al presidente, visto tutto quello che gli stanno facendo. L'ho sentito al telefono poco fa ed era molto soddisfatto della vittoria, se lo merita in un momento così. Kakà è un super giocatore e l'albero di Natale è lo schema che mette in mostra le sue qualità e quelle di Birsa: è il mio schema preferito, mi piacerebbe fare l'allenatore del Milan ma sono un dirigente e non voglio interferire. D'altra parte nelle ore precedenti la partita sentivo della positività, nonostante il momento fosse delicatissimo per noi. Ora godiamoci la vittoria, speriamo sia slancio per i prossimi impegni".