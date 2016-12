Milan: Galliani dà le dimissioni, ma Berlusconi cerca un accordo

09:13 - E' finita? Sembra di sì, ma non è detta l'ultima parola. Adriano Galliani, dopo la frattura con Barbara Berlusconi, ha annunciato le dimissioni "per giusta causa" da amministratore delegato del Milan dopo 27 anni e 10 mesi. L'addio sarà effettivo dopo il derby del 22 dicembre. Intanto, Berlusconi ha convocato Galliani ad Arcore per una cena-incontro, durata circa quattro ore, durante la quale ha cercato di trovare un accordo e "congelare" la decisione.

BERLUSCONI ANDRA' A MILANELLO

Silvio Berlusconi oggi, sabato 30 novembre, andrà a Milanello per parlare alla squadra e fare chiarezza sulla situazione societaria.

CONCLUSO L'INCONTRO DOPO 4 ORE

Si è concluso dopo circa quattro ora l'incontro tra Berlusconi e Galliani ad Arcore. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata dal dimissionario ad rossonero all'uscita da Villa San Martino.

PAOLO MALDINI DICE SI' A BARBARA

Cesare Maldini ha confermato ad Al Jazeera che il figlio Paolo avrebbe già detto di sì alla proposta dirigenziale di Barbara Berlusconi. Per lui responsabilità dell'area tecnica.



GALLIANI CONFERMA INCOMPATIBILITA' CON BARBARA

Durante la cena di Arcore, Adriano Galliani avrebbe confermato a Berlusconi l'impossibilità di lavorare a stretto contatto con la figlia Barbara. Si sarebbe trattato ancora l'argomento della buonuscita.

BERLUSCONI "CONGELA" LE DIMISSIONI

Alla cena si è presentato anche Bruno Ermolli, il consulente a cui Berlusconi ha affidato il compito di chiudere l’era Galliani. Voci che arrivano da Arcore, comunque, parlano di un Berlusconi che avrebbe congelato le dimissioni di Galliani, rimandando l'addio possibilmente ad aprile.

CENA BERLUSCONI-GALLIANI AD ARCORE

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si sono incontrati ad Arcore per una cena chiarificatrice a Villa San Martino. Berlusconi potrebbe chiedere a Galliani di rimanere sino ad aprile.

BERLUSCONI DISPIACIUTO E IRRITATO

Silvio Berlusconi non avrebbe preso bene l'annuncio dell'addio dato da Galliani. Il numero uno rossonero sarebbe molto dispiaciuto e irritato. "Questa non è una bella immagine per il Milan - avrebbe commentato - poteva venire da me per un chiarimento senza alzare questa polemica e finire sui giornali".

VOCI SU PAOLO MALDINI: NESSUN COMMENTO

Altri segnali: Paolo Maldini dirigente rossonero, direttore dell'area tecnica. Dicono: è già fatto, annunci imminenti. Le verifiche si fanno subito. Non ci sono conferme e nemmeno smentite. Non si commenta. Maldini, è risaputo, è il principale candidato a entrare nel gruppo dirigenziale del nuovo Milan guidato da Barbara Berlusconi.

DIMISSIONI DI GALLIANI: DECIDERA' SILVIO BERLUSCONI

Qualcosa da aggiungere a proposito delle dimissioni di Adriano Galliani. Il presidente Silvio Berlusconi le accetterà? Questa è la domanda e questo è il punto sul quale si discuterà nelle prossime ore. Non è detto che l'addio di Galliani sia così definito e definitivo. Da Arcore per il momento non giungono segnali e questo rafforza l'idea che il presidente stia cercando una mediazione per evitare alla società e alla squadra un cambio che, a questo punto della stagione, sarebbe comunque traumatico



NESSUN COMMENTO DA BARBARA BERLUSCONI

Nessun commento da parte di Barbara Berlusconi alle parole di Adriano Galliani, che ha annunciato l'addio al Milan dopo la partita contro l'Ajax.

QUESTE LE PAROLE DELL'ADDIO DI GALLIANI

Adriano Galliani si è affidato all'Ansa per ufficializzare le sue dimissioni. Alle 12:05 il primo lancio d'agenzia: "Con o senza accordo sulla buonuscita, mi dimetterò per giusta causa fra pochi giorni, forse aspetto la partita di Champions contro l'Ajax". Lo ha detto all'Ansa, l'ad del Milan, Adriano Galliani, spiegando di avere ricevuto "un grave danno alla reputazione", dalle critiche di Barbara Berlusconi alla sua gestione del club.

"Il mio affetto per il presidente Berlusconi è immutato e immutabile". Lo ha chiarito Adriano Galliani, spiegando all'Ansa di avere comunicato l'intenzione di dimettersi da ad del Milan, a Bruno Ermolli "la persona deputata a questa vicenda. Non ho voluto disturbare il presidente".

"Sono d'accordo con il ricambio generazionale ma fatto con eleganza, non in questo modo": lo ha detto l'ad del Milan Adriano Galliani all'Ansa confermando l'intenzione di dimettersi dopo le critiche di inizio novembre da parte di Barbara Berlusconi alla sua gestione negli ultimi due anni.

Dopo avere dato le dimissioni dal Milan, Adriano Galliani lascerà passare "un po' di tempo", prima di intraprendere nuove attività. "Per adesso non accetto nulla da nessuno - ha detto all'Ansa, l'ad rossonero - quando si è offesi bisogna avere la forza e l'intelligenza di far passare un po' di tempo: bisogna essere lucidi per prendere decisioni".

"Dimettermi prima della partita con l'Ajax sembrerebbe un atto ostile verso la squadra per cui tiferò tutta la vita. Si è detto che il Milan spende male e non ha una rete di osservatori come Roma e Fiorentina, ma la Roma negli ultimi 5 anni è andata in Champions una volta e la Fiorentina mai. Il Milan - ha continuato - ha da due anni il bilancio in pareggio, altre società hanno montagne di debiti. L'anno scorso tutte le nostre squadre giovanili sono andate alle Final Four".

"Mi chiamano grandi presidenti anche dall'estero, e non capiscono cosa stia succedendo. Io sono andato a Madrid quest'estate per prendere Kakà senza un appuntamento e mi hanno aperto gli uffici del Real e quando sono andato nell'agosto 2010 a prendere Ibrahimovic al Barcellona il presidente Rosell è tornato apposta dalle ferie".