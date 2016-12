Milan, Galliani ci crede: "Spero nella rimonta, a gennaio due acquisti"

10:45 - Tornato il sereno a Milanello, Adriano Galliani parla da ad rossonero con grande ottimismo. "Un Milan con meno infortuni avrebbe avuto più punti. Spero che si possa cominciare una rimonta come quella dello scorso anno, magari con lo stesso risultato finale...", ha spiegato. Poi l'ennesimo attestato di stima per Berlusconi: "I 28 trofei del Milan sono merito suo, gli ho chiesto di venire a trovare la squadra prima del match con l'Ajax".

L'ad rossonero parla a tutto tondo. Dai risultati al mercato, passando per gli infortuni e alcuni giocatori chiave. "L’arrivo di Kakà ha aumentato l’autostima dei suoi compagni lui è da esempio non solo in campo ma anche in allenamento e nella vita, spero che possa rimanere per parecchi anni al Milan è la squadra che preferisce", ha spiegato. "Stiamo recuperando quasi tutti i giocatori, c’è una correlazione assoluta tra infortuni e risultati. Non è un caso che il Barcellona senza Messi abbia perso sia ad Amsterdam che in Liga", ha aggiunto.



Poi una battuta su Poli. "E' un buonissimo giocatore l’ho sempre seguito in primissima persona è stato vicinissimo a noi prima della Samp, lo seguivamo anche da ragazzo quando era nel Treviso, è molto duttile, può giocare mezz’ala destra e sinistra, terzino, è eclettico penso che i giocatori debbano essere così", ha precisato. Infine il mercato. "Dopo tanti anni lo posso definire come qualcosa di dinamico, non puoi prevederlo prima in e pochi minuti succede quello che nei mesi precedenti non potevi prevedere - ha detto Galliani -. Ci sarà un ingresso certo e uno probabile. Non parliamo di Honda per rispetto al Cska che deve ancora giocare in Champions League, poi potrebbero esserci scambi e sorprese che io stesso adesso non posso prevedere".



Una menzione a parte la merita Niang, che in questa stagione sta trovando poco spazio: "Per Niang sentiremo lui e il suo procuratore è del 1994, è giovanissimo potrebbe giocare anche nella Primavera". Per concludere, Capitolo Lodi. "E' un centrocampista centrale e davanti alla difesa abbiamo De Jong e Montolivo, non credo arriverà, ma vediamo", ha spiegato Galliani.