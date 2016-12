Milan, Galliani: "Berlusconi sarà il mio presidente per tutta la vita"

20:07 - "Il presidente è sempre il numero uno al mondo, sarà il mio presidente per tutta la vita, non vado in nessun'altra squadra". Lo ha detto l'ad del Milan Adriano Galliani all'uscita da Villa San Martino ad Arcore, dove ha avuto un vertice con il patron rossonero Berlusconi per parlare del futuro della società dopo le esternazioni di Barbara. "Sono legato al presidente per sempre. Nel calcio solo il Milan, altro che Psg o altre squadre...".

17:10 ''Ma quale comunicato, non è mica successa la guerra. Ci vediamo domani a Verona''. Così Adriano Galliani ha risposto a chi gli domandava se fosse in arrivo un comunicato ufficiale per annunciare novità riguardanti lui e il Milan e ha dato appuntamento alla partita di domani fra i rossoneri e il Chievo.

16:40 - Anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ha partecipato all'incontro, durato circa tre ore, tra Galliani e Silvio Berlusconi. Al termine il patron rossonero ha accompagnato i due al portone di uscita di Villa san Martino e da lontano ha salutato con una mano i giornalisti radunati all'ingresso.

16:22 Finito il vertice tra Galliani e Berlusconi: "Il presidente è sempre il numero uno al mondo, sarà il mio presidente per tutta la vita - ha detto l'ad all'uscita - Non vado in nessun'altra squadra. Dal Psg in poi, sono fantascienza, sono cose da pazzi. Sono qui da lui dal '79 e sono legato a lui per tutta la vita" .

14:12 - A tavola. Cinquanta minuti dopo il suo ingresso nella villa, Galliani si siede a tavola accanto al presidente Berlusconi. Il colloquio ha inizio con un pranzo del quale poi sveleremo il menu. L'atomosfera dicono sia quella checi si aspetta: molto cordiale.

13:22 - Galliani è arrivato ad Arcore. L'ad rossonero ha fatto semplicemente un gesto di saluto verso la decina di giornalisti e operatori appostati per strada prima di varcare il cancello di Villa San Martino a bordo della sua auto. Il pranzo-vertice può iniziare.

13:19 - Adriano Galliani non è ancora giunto ad Arcore. In ogni caso, secondo quanto riferisce il nostro inviato Carlo Pellegatti, Galliani non darà un ultimatum a Berlusconi: tra i due c'è una stima personale e professionale che dura da tantissimi anni.

12:55 - Giornalisti e reporter fuori da Villa San Martino. Grande assembramento di giornalisti e operatori all'esterno di Villa San Martino ad Arcore in attesa dell'incontro

12:33 - Attesa per l'arrivo di Galliani. Adriano Galliani è atteso ad Arcore per l'incontro con il presidente Berlusconi. Il vertice è previsto per le 12 circa, ma l'ad non è ancora arrivato nella residenza del presidente.