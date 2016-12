Milan, Galliani: "Balotelli continuerà a essere la stella del club"

20:23 - Altro che futuro al Chelsea. Adriano Galliani risponde alle parole di Mino Raiola, agente di Balotelli, che a Tiki Taka aveva aperto a un possibile trasferimento di Mario alla corte di Mourinho. "Balotelli ha un contratto lunghissimo e continuerà a essere la stella del Milan con buona pace di tutti", ha detto l'a.d. rossonero che, poi, ha smentito una possibile vendita della società: "Nessun contatto con gli sceicchi per la cessione del club".

Galliani, che a Parma è stato pizzicato dalle telecamere mentre reagiva non proprio benissimo a un errore di Birsa, spiega: "Con Valter ero arrabbiato perché lo vedo sempre battere delle ottime punizioni in allenamento e gli ho detto che deve capire quando è sabato e quando è domenica...".



A proposito dei calci di punizione, l'amministratore delegato torna sulla rete di Parolo, che in occasione del gol del 3-2 - in Parma-Milan - ha guadagnato alcuni metri: "Ho richiamato Montolivo martedì a Milanello perché il primo colpevole della punzione di Parma è l'arbitro, ma il capitano doveva, deve e dovrà intervenire in queste situazioni".



Nel mirino della critica è finito Constant, in Emilia protagonista di una prestazione decisamente negativa: "Si notano più le brutte prestazioni rispetto a quelle belle - dice Galliani -, ma la verità è che il giocatore doveva essere aiutato di più, ma queste sono cose che dovrò approfondire in altre sedi (si riferisce ad Allegri?, ndr)".