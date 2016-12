Milan, Galliani a Milanello: ritiro anticipato a giovedì

09:39 - Adriano Galliani ha tenuto a rapporto i giocatori del Milan nello spogliatoio di Milanello, prima dell'allenamento a cui hanno partecipato anche i rossoneri tornati dagli impegni delle nazionali, incluso Mario Balotelli che è arrivato nel centro sportivo attorno alle 14.20. Arrivato a Milanello assieme a Braida, Galliani ha comunicato alla squadra il ritiro anticipato da giovedì per tutta la rosa, in vista della sfida di sabato contro l'Udinese.

Un incontro tra tutte le componenti, staff tecnico e giocatori, perché i dirigenti rossoneri non vogliono che appaia come una punizione ma come una scelta condivisa visto il momento delicato. Insomma, è una situazione che ricorda quella dell'ottobre di un anno fa quando, prima del match contro il Genoa dopo la sconfitta di Malaga, si optò per un ritiro anticipato.Continua intanto l'emergenza difesa: le note positive arrivano solo dal centrocampo in su. Confermata infatti la conferma della ritrovata condizione di Kakà, Birsa e Silvestre. E' l'argentino l'unico recuperato nel reparto arretrato, già privo di Mexes per squalifica, vista la perdurante indisponibilità di Bonera e De Sciglio. Il tecnico milanista si augura che Zapata, in campo per 90 minuti nel vittorioso match contro il Paraguay, torni in buone condizioni. Di fianco a lui o subito Silvestre o Zaccardo con Abate e Costant sulle fasce. Quindi debutto di Kakà dal primo minuto a San Siro, un ritorno atteso da 4 anni e mezzo. Era il 24 maggio 2009.



GALLIANI: "RITIRO DECISO DA ALLEGRI"

Adriano Galliani ha parlato a Milan Channel: "Non é un ritiro punitivo. Certamente abbiamo detto ai giocatori, allenatori, che il Milan non può essere soddisfatto del 12esimo posto in classifica. Serve essere concentrati e rimanere assieme, serve pensare e il ritiro in questo senso ci sembra la soluzione migliore, senza scopi punitivi. É una decisione dell'allenatore, condivisa dalla Società e quindi nessun giocatore ha eccepito nulla".Sulle modalità del ritiro, ancora Galliani: "A partire da domani sera, anche i non convocati resteranno a dormire qui. Poi per venerdì sera invece resteranno solo i convocati, anche per motivi legati alla logistica. Nessun giocatore ha avuto alcunché da eccepire. Quando mancano i risultati, c'é sempre una qualche motivazione, dobbiamo scoprirla. Non facciamo il ritiro per motivi di cabala, ma semplicemente perché riteniamo che sia utile per tutti noi".

Sull'immediato futuro della squadra: "Io credo che possiamo recuperare - ha dichiarato l'amministratore delegato del Milan - Kakà, Birsa e Silvestre. Per De Sciglio dovremo aspettare qualcosa in più, non sarà a disposizione contro l'Udinese, ma vediamo per il Barcellona. Stare qui assieme in questa giornata d'autunno, con questo sole meraviglioso e tutti questi colori é fantastico. Quasi quasi resto in ritiro anch'io. É un posto bellissimo, non é mica un lager o una punizione. É un posto per stare assieme, concentrarsi, e prepararsi per iniziare la scalata in classifica".