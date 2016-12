Milan, figuraccia a Caen: 0-3

10:12 - Con il piccolo alibi di una formazione largamente rimaneggiata, il Milan subisce una lezione dal Caen, squadra che naviga a metà classifica in Ligue 2. L'amichevole organizzata per il centenario dell'ex squadra di Niang è infatti una via crucis per gli uomini di Allegri che, dopo 3' minuti e altrettanti rischi, vanno sotto dopo la solita disattenzione difensiva: segna Appiah. Al 17' Duhamel raddoppia e al 55' Koita firma il 3-0 finale.

LA PARTITA

E tre reti in fondo al sacco sono pure poche alla luce di quanto prodotto dal Caen. Il migliore in campo del Milan è infatti stato Gabriel, portiere più che discreto da tenere in seria considerazione non solo per il futuro visto il momento non brillantissimo di Abbiati. Il brasiliano limita il passivo con almeno tre interventi importanti e, in generale, appare molto sicuro e reattivo. Non giudicabile, invece, Saponara, l'altro giocatore sotto la lente d'ingradimento di Allegri. Il trequartista è tutto sommato positivo nel primo tempo, quando cioè è ancora sorretto dalla condizione fisica. Poi, ovviamente, cala alla distanza e, alla fine, si spegne anche depresso dalla giornata di scarsissima vena dei compagni. Tra questi un Niang decisamente demotivato (nonostante l'impegno contro la sua ex squadra) e una difesa da mani nei capelli. Malissimo Mexes, malissimo Zaccardo e male pure il giovane Rondanini.



Un capitolo a parte lo merita Matri che, questa volta, non si è mosso malissimo anche se continua a non trovare la porta. Il suo score è, alla fine, di un tiro respinto da buona posizione e di una conclusione al volo su cross di Constant a lato di poco. Benino ha fatto anche il giovane Mastalli. Sulla sua partita pesa una palla persa malamente in mezzo al campo che ha portato al palo clamoroso di Kante, ma il ragazzo ha qualità e si vede. Gioca sicuro, non ha paura di tenere il pallone tra i piedi e si muove con disivoltura. Per il resto è meglio voltare pagina al più presto perché, in ogni caso, perdere 3-0 contro una squadra di seconda divisione non è certo il massimo della vita. Tra una settimana a San Siro arriva l'Udinese e il tempo per altre brutte figure proprio non c'è più.

A fine partita, Massimiliano Allegri è una furia: "Per giocare a calcio non basta la tecnica, dobbiamo metterci più agonismo. Non ce l'ho con nessuno in particolare ma è difficile chiedere all'allenatore di giocare di più se poi si fanno partite così". E poi: "Abbiamo fatto tutt'altro che una buona gara. Bisogna andare in campo sempre per arrivare al massimo risultato, a prescindere dall'incontro".



LA PARTITA

45' st - E' finita: Milan battuto 3-0.

42' st - Altra bella parata di Gabriel su una conclusione da fuori

37' st - Finisce anche la partita di Saponara, sostituito da Cerigoi. Qualche spunto discreto nel primo tempo, ma troppo poco per essere realmente giudicato in una partita giocata troppo male da tutta la squadra

30' st - Occasione per il Caen: ci vuole un grande Gabriel per evitare il poker a firma di Jung-Kim

25' st - Partita finita per Matri (Claveria al suo posto), richiamato in panchina. Solo due conclusioni per la punta rossonera: la prima parata da Perquis, la seconda a lato di poco

17' st - Occasione per il Milan: bel cross dalla sinistra di Constant che pesca Matri sul secondo palo. Tiro al volo a lato di poco

10' st - GOL DEL CAEN: 3-0. Koita scappa via sulla destra e, a tu per tu con il portiere, infila di destro sul primo palo

9' st - NIang scappa via a sinistra e crossa, ma il traversone è troppo sul portiere che para facilmente

6' st - Ancora nessuna emozione. Sempre il Caen, però, a fare la partita

1' st - Si riparte con il secondo tempo. Nel Milan Vergara per Mexes



45' - Finito il primo tempo con il Caen in vantaggio per 2-0 su un pessimo Milan

44' - Bella azione del Milan: sponda di testa di Matri per Saponara che dal limita calcia bene e impegna il portiere avversario

40' - Palo incredibile del Caen con Kante: stavolta a sbagliare è il giovane Mastalli (fin qui bravo). Il centrocampista rossonero perde palla da ultimo uomo: Kante si invola solo davanti a Gabriel ma colpisce il palo

38' - Altra bella parata di Gabriel sempre su Duhamel che ci prova da distanza ravvicinata

36' - Altra occasione per il Caen: palla alta di testa. La difesa del Mlan è disastrosa: ogni cross è preda degli attaccanti francesi

28' - Duhamel di testa alto da buona posizione

23' - Occasione Milan: Saponara libera in area Matri che si fa respingere il tiro

19' - Emanuelson calcia da 30 metri abbondanti: palla altissima

17' - GOL DEL CAEN: 2-0. Duhamel scatta sul filo del fuorigioco e impallina Gabriel in uscita

16' - Altra bambola della difesa del Milan. Il Caen riesce a colpire due volte il pallone in area: Autret fa la sponda di testa per Fajr che colpisce la traversa

10' - Ancora Caen con una botta da fuori di Kodjia deviata in angolo da Gabriel

6' - Primi segnali di Milan con Constant che da buonissima posizione calcia alto

3' - GOL DEL CAEN: 1-0. Punizione dalla sinistra, colpo di testa a centro area, Gabriel respinge e Appiah infila da due passi

2' - Occasione per il Caen sugli sviluppi del calcio d'angolo: tiro a botta sicura da centro area e miracolo di Gabriel

1' - Mexes commette fallo al limite dell'area. Punizione per i francese: Gabriel devia in angolo

1' - Partiti. Calcio d'inizio per i padroni di casa del Caen

IL TABELLINO

CAEN-MILAN 3-0

Caen: Bosmel; Calvè, Appiah, Pierre, Raineau; Fajr, Seube, Kantè, Kodjia; Duhamel, Autret.

A disp.: Reulet, M'Bonè, Kim, Koita, Montaroup, Saad, Beaulieu, Poyet, Bosmel.

Milan: Gabriel; Rondanini (31' st Pacifico), Zaccardo, Mexes (1' st Vergara), Constant; Mastalli (15' st Di Molfetta), Nocerino, Emanuelson; Saponara (37' st Cerigoi), Niang, Matri (25' st Claveria). A disp.: Coppola, Bende Bendè, Aniekan.

Marcatori: 3' Appiah, 17' Duhamel, 10' st Koita