Milan, El Shaarawy si  ferma ancora. Stop di tre settimane: "Non se ne esce più"

12:45 - Non c'è pace per El Shaarawy. La punta del Milan dovrà infatti stare ferma per circa 3 settimane per un'infiammazione alla zona del piede sinistro precedentemente fratturata. Questo l'esito degli esami svolti alla clinica "La Madonnina" di Milano e del consulto medico effettuato ad Amsterdam con il professor Niek Van Dijk. Sono state escluse nuove fratture ma il Faraone, che aveva avvertito dolore nella gara con l'Ajax, chiude il 2013 in anticipo.

Al termine del periodo di riposo, come si legge sul sito ufficiale del Milan, El Shaarawy effettuerà un nuovo controllo con il professor Van Dijk. Il giocatore salterà il big match contro la Roma e il derby con l'Inter. Questa stagione si conferma dunque stregata per il Faraone che ha fin qui disputato solo quattro gare senza andare mai a segno (se si escludono i playoff di Champions con il Psv).



Più in generale il 2013, dopo uno strepitoso finale di 2012, non è stato un anno fortunato per la giovane punta, andata in crisi a gennaio e 'oscurata' da Balotelli. I numerosi infortuni e i rumors di mercato hanno fatto il resto. Al giovane attaccante non resta che sperare in un 2014 migliore. Anche perchè a giugno si terranno i Mondiali in Brasile, un appuntamento fondamentale e da non mancare. Prima però c'è il Milan. Allegri e i tifosi rossoneri si augurano di ritrovare presto il 'vecchio' El Shaarawy.

EL SHAARAWY: "NON SE NE ESCE PIU'"

Stephan El Shaarawy ha affidato a Twitter il suo pensiero dopo un altro, l' ennesimo, infortunio. "Non se ne esce più!!!" ha twittato il giocatore. Poche parole ma che fanno ben capire quale sia lo stato d'animo dell'attaccante del Milan.