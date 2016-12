Milan, El Shaarawy operato al piede sinistro: starà fuori tre mesi

17:21 - Tre mesi di stop per El Shaarawy. L'attaccante del Milan si è sottoposto a intervento chirurgico al piede sinistro presso l'Ospedale Santa Maria di Porto, in Portogallo. L'operazione è stata eseguita dal professor Niek Van Dijk subito dopo la visita di controllo che si è resa necessaria per il riacutizzarsi del dolore. Lo stesso professore ha "ipotizzato la ripresa di un progressivo condizionamento fisico-atletico a circa 10 settimane".

"L'intervento - si legge nel comunicato del Milan - si è reso necessario per stabilizzare il quarto osso metatarsale, impedendo così il sovraccarico sulla zona della pregressa frattura da stress e al contempo per stimolare la stessa zona del piede in modo da ottenere un'assoluta guarigione. Il professor Niek Van Dijk, che ritiene l'intervento perfettamente riuscito, ha anche previsto successivi controlli che stabiliranno meglio le tappe verso la guarigione e ipotizzato la ripresa di un progressivo condizionamento fisico-atletico a circa 10 settimane".



Il Milan, sempre attraverso il proprio sito, ha subito mandato un messaggio di incoraggiamento al suo giocatore: "Tutti i rossoneri gli sono vicini. Saranno 10 settimane senza Stephan, ma al giovane attaccante rossonero non mancherà certamente il sostegno di tutto il popolo milanista che si unirà nel grido Forza Stephan. El Shaarawy, classe 1992, nonostante la giovane età ha già fatto vedere molte delle sue qualità in campo. In questo momento non facile Stephan dovrà pensare che ha tutto il futuro davanti a sè e che tra tre mesi, quando rientrerà, il Milan vivrà un momento molto importante del Campionato e servirà il miglior El Shaarawy, come abbiamo già avuto modo di conoscere in passato. Tutti i tifosi ti aspettano Stephan, forza e coraggio".

EL SHAARAWY: "PASSERA' ANCHE QUESTA"

E' apparso subito sorridente Stephan El Shaarawy dopo l'intervento al piede che lo terrà ai box per tre mesi. Il Faraone ha postato una foto su Twitter e ha rassicurato i suoi followers: "Un saluto a tutti... intervento ok... Spero davvero di rientrare il prima possibile, passerà anche questa... Vi abbraccio!" ha scritto il milanista.