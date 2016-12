Milan, El Shaarawy: "La cresta è una mia caratteristica e ci tengo"

15:50 - "Quando rientro? Sono sulla buona strada. Sono fiducioso per i primi di novembre". Ai microfoni di Carlo Pellegatti, El Shaarawy rassicura sulle sue condizioni. "Allegri ha detto che i ragazzi devono imitare i giocatori non soltanto per i tatuaggi e le creste: ti sei sentito toccato?". Risposta: "Le cose belle e meno belle le ho fatte con la cresta, è una mia caratteristica e ci tengo. Come si esce dalla crisi? Serve una vittoria con l'Udinese".