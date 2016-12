Milan e Adidas ancora insieme. Raggiunto l'accordo fino al 2023

16:17 - Il Milan ha annunciato che vestirà ancora Adidas fino alla stagione 2023/2024. La società tedesca, infatti, è stata confermata come sponsor tecnico della squadra. Ai rossoneri andranno circa 18 milioni di euro, 4 in più dell'attuale accordo. Il sito ufficiale del club ha così salutato il prolungamento del contratto: "Milan e adidas vengono da un grande passato e si regalano oggi un grande futuro con tanti anni insieme".

Il primo contratto siglato dalle due società, infatti, risale alla stagione 1978-1979, anno in cui il Milan vinse il 10° scudetto, quello della stella. Il connubio con l'adidas si è poi ripetuto nel triennio 1990-1993, anni in cui i rossoneri riuscirono ad imporsi in Italia, in Europa e nel mondo. "Le strade, poi - si legge sul sito del Milan -, si sono separate, ma nell'estate del 1998 i rossoneri e adidas si ritrovano. Il Club veniva da due campionati non entusiasmanti, ma le tre strisce della grande tradizione tedesca riuscirono a ripetersi. Dallo Scudetto della Stella allo Scudetto della Riscossa, il 16esimo della stagione 1998-99, esattamente 20 anni dopo il decimo".

Dal 1998 in poi Milan e adidas non si sono mai più separate, facendo segnare "la partnership più lunga mai avuta dal Club rossonero nei suoi 114 anni di storia con una azienda tecnica". Oltre ad essere la partnership più lunga sembrerebbe essere anche quella più vincente. Le due società, infatti, hanno vinto: 3 Scudetti, 1 Mondiale per Club FIFA, 2 UEFA Champions League, 2 Supercoppe Europee, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe di Lega.

L'accordo, inoltre, permetterà al Milan di fare un bel balzo in avanti nella classifica delle società che più guadagnano dall'accordo con lo sponsor tecnico. I rossoneri, infatti, risultano noni, dietro Manchester City (14,88 milioni) e Inter (18 milioni). Con la firma del nuovo contratto, quindi, supererebbero gli inglesi e raggiungerebbero i cugini, a un passo dal Bayern Monaco, che guadagna 20milioni proprio dall'adidas.

Durante la conferenza stampa, organizzata per la firma del contratto, è intervenuto l'ad del Milan Adriano Galliani: "Quello con l'adidas è un rapporto di cui siamo orgogliosi che ci consente di avere certezze per il futuro. Il primo brand nel calcio si unisce al brand del club più titolato al mondo". Parlando delle maglie vestite dai rossoneri in questi anni, Galliani ricorda quale gli sia rimasta nel cuore: "La maglia a cui sono più affezionato è quella del 2002-03 quando abbiamo vinto la Champions League dal gusto particolare. In quella edizione c’erano tre squadre italiane in semifinale. Abbiamo battuto di seguito l'Inter e poi la Juve in finale". Una battuta anche da parte di Kaka: "Ci sono tanti bei ricordi con la maglia del Milan. Da l'esordio a Cesena alla partita con l'Ancona, ma quella bianca della finale di Atene del 2007 mi da grandi emozioni".