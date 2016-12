Milan, De Sciglio salta Barcellona e Chievo Verona 

17:37 - Piove sul bagnato in casa Milan. I rossoneri dovranno rinunciare a Mattia De Sciglio anche per le sfide contro il Barcellona e il Chievo Verona. Il terzino soffre ancora di un infiammazione al ginocchio sinistro e tornerà a disposizione di Allegri dopo la sosta per il match con il Genoa. De Sciglio era rientrato giocando titolare con la Lazio prima di fermarsi nuovamente in allenamento vemerdì e saltare la Fiorentina.