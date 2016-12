Milan, dalla Curva Sud ancora cori contro i napoletani. Galliani: "La segmenteremo"

23:35 - La Curva Sud 'insiste'. Due cori contro i napoletani ("Noi non siamo napoletani" e "Senti che puzza scappano anche i cani...") sono stati scanditi dalla Curva Sud attorno al 15' di Milan-Udinese, che si gioca in un San Siro aperto al pubblico dopo la sospensione da parte della Corte di giustizia federale della sanzione della partita a porte chiuse decisa dal giudice sportivo e la riforma della norma sulle discriminazioni. Insultato anche Maradona.

Poco dopo lo speaker dello stadio è intervenuto per invitare "il pubblico ad astenersi da cori e comportamenti che possono determinare la sospensione della partita". E a quel punto un coro "Noi non siamo napoletani" è stato scandito nel settore occupato dai tifosi dell'Udinese. La Curva Sud del Milan ha anche mostrato un lungo striscione polemico con scritto: "Calcio spezzatino, caro biglietto, tessera del tifoso, trafile in banca, stadi fatiscenti, biglietti nominali, limitazioni regionali, tornelli, sfottò censurati, tamburi e megafoni vietati: eh già, gli stadi sono vuoti proprio per colpa degli ultras". "Crisi economica e parlamentare...ma è dei cori che l'Italia si deve preoccupare??!" il testo di un altro striscione apparso nella ripresa.



GALLIANI: "SEGMENTEREMO LA CURVA"

"Noi segmenteremo la Curva perchè i cori arrivano sempre da un segmento particolare". Lo ha annunciato l'ad del Milan Adriano Galliani commentando i cori anti-napoletani durante la partita con l'Udinese: "Mi auguro e spero che non si ritorni alla chiusura della Curva. Non sta a me giudicare, c'è un giudice sportivo ed eventuali gradi di appello. Intanto - ha aggiunto Galliani - stasera abbiamo giocato con uno stadio caloroso, consono. Chiudere gli stadi è davvero un peccato, già sono brutti e vecchi. Non credo che una società possa essere continuamente punita se 50-60 persone continuano a fare cori. Noi non sappiamo cosa fare".