Milan, con la Juventus grande chance per Matri

Ancora un capitolo, duro, difficilissimo, poi il Milan potrà chiudere il libro della prima parte di stagione. Dopo la prestazione a due volti in Champions, i rossoneri dovranno "penare" - per usare un termine caro ad Allegri - in casa della Juventus prima di poter tirare il fiato con la sosta. Allo Stadium non ci sarà Balotelli, nel bene e nel male l'unico a far fare un salto di qualità alla squadra. Toccherà di nuovo a Matri nella prima chance da ex.

L'asticella della benzina segna ormai costantemente la riserva ma il carburante fresco, alias rinforzi direttamente dall'infermeria, non è ancora pronto. Lo sarà dopo la sosta per le nazionali con Bonera e Silvestre sulla via del recupero e De Sciglio in costante progresso. Manna dal cielo per il Milan, costretto a spremere Mexes e Zapata praticamente da inizio stagione e con risultati sempre più deludenti.

Per superare il blocco dello scrittore che lo ha attanagliato anche nella splendida Amsterdam, Allegri dovrà pensare a un ottimo finale, magari con colpo di scena, per concludere lo scritto della prima parte di stagione. Deludente, ma non inaspettato. Dovrà però fare a meno del protagonista principale, Mario Balotelli, sul campo più difficile. Uno scenario perfetto per uno di quegli scritti in cui nel finale si ribalta tutto, c'è la sorpresa. Una riedizione del Milan-Juventus della scorsa stagione (1-0, gol di Robinho) in pratica ma a campi invertiti e con personaggi nuovi sparsi. Non ci sarà SuperMario, l'unico che quando vuole può far compiere il salto di qualità alla squadra. La difesa, perforabilissima anche in Champions, sarà invece la stessa. Ma c'è Matri, il grande ex, personaggio perfetto in un romanzo dal finale a sorpresa. Il "figliol prodigo" per ora non ha convinto, né in campionato né in Champions, ma deve riscattarsi. Allegri del resto non ha alternative e lo ha dimostrato anche ad Amsterdam contro l'Ajax dove per risparmiare energie che evidentemente non ci sono, ha deciso di regalare un tempo ai "lancieri" per poi aumentare il ritmo nella ripresa. Di necessità virtù e la necessità domenica allo Stadium si chiama Alessandro Matri. Lui in quella porta sa come si segna. E' la sua grande chance, non l'ultima, ma quasi.