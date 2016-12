Milan, colloquio Galliani-Berlusconi: avanti con Allegri

12:10 - Un punto così basso, parola di Allegri, è difficile trovarlo nel Milan degli ultimi anni. Difficilissimo anche allargando la ricerca a tutta l'era Berlusconi. I rossoneri dai 12 punti in 11 partite di campionato, raramente sono piombati in un vortice di guai da cui l'uscita sembra impresa utopistica. Eppure dopo lo 0-2 interno con la Fiorentina (rimaneggiata) attorno alla squadra, all'allenatore e alla società si può scorgere il buio più totale. E allora ritiro forzato, come una squadra qualsiasi in lotta per non retrocedere. Una cosa che non si vedeva da anni e che rispecchia quanto non di buono il Milan stia facendo. Una situazione grave, che Galliani e Berlusconi hanno analizzato in un lungo colloquio dopo il ko contro i viola.

Per adesso si è deciso di andare avanti con Allegri in panchina, ma la realtà è che a regnare, forse davvero per la prima volta nell'era Berlusconi, è il caos più totale. Di segnali preoccupanti ce ne sono fin troppi, ma in passato questa confusione non s'era mai verificata. Di allenatori in bilico se ne ricordano, ma se il tecnico traballava la società rimaneva solida e unita oppure quando toccava ai tifosi sbottare, allenatore e dirigenza facevano fronte comune. Una sinergia che sta venendo a mancare dopo il crollo dell'ultimo baluardo, la Curva Sud, che spazientita ha cantato tutto il suo disappunto. Reazioni, però, poche. Preoccupa il fatto che trovare il nocciolo dei problemi rossoneri sia difficilissimo.



Fiducia a tempo. In questi casi il primo indiziato a vestire i panni del caprio espiatorio è l'allenatore. Per questo Massimiliano Allegri, che di fatto è in bilico dal giorno successivo lo scudetto del 2011, non è in discussione ma con la condizionale. La società non ha mai pensato al suo allontanamento, ma deve tornare a vincere. Difficile a Barcellona, quindi obbligatoriamente sul campo del Chievo. Sempre che al Camp Nou non arriva un'imbarcata storica. Per farlo, però, deve davvero estrarre il coniglio dal cilindro perché le cartucce a salve sono finite, così come la pazienza di giocatori, tifosi e società. Una compattezza che ha salvato il Milan della scorsa stagione, ma che è morta proprio il 2 novembre.

Nel ritiro punitivo (?) il tecnico toscano dovrà ritrovare il feeling con gli uomini chiave come Kakà e, soprattutto, Balotelli. SuperMario in questo momento è più un problema che altro. Sul campo le sue prestazioni non sfiorano nemmeno la sufficienza da tempo immemore e se lui non gira il Milan non si rende pericoloso, schiavo di un 4-3-3 difficilmente sostenibile senza corsa e fiato. Ed è proprio lì la questione. E' il tecnico a non far rendere la sua rosa o è la rosa a non essere all'altezza? La soluzione sta nel mezzo, come al solito. Se è vero che diversi giocatori non sono da Milan (e lo sanno pure loro), è anche vero che squadre meno di blasone giocano un calcio migliore, organizzato, buono. Senza nazionali in campo. Sarà una settimana di passione, ma mai come questa volta saranno i giocatori e i loro attributi a salvare o meno Allegri. In attesa che il caos ritorni a essere calmo.

MILAN-FIORENTINA 0-2