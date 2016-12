Milan, Braida dimissionario. Il diesse: "Non è vero". Ma sarà addio entro Natale

22:34 - Ariedo Braida sta per lasciare il Milan, questione di giorni o di ore. Voce del mattino del martedì. "Smentisco la voce". E' quella di Braida, alle 12,30. Fuori e dentro il Milan, il futuro di un grande dirigente il cui contratto scade il prossimo 30 giugno e comunque sia passerà la mano, a Sean Sogliano: designato successore. Tutto questo, però, potrebbe avvenire entro Natale. Braida, infatti, sta trattando la sua buonuscita.



Chi è Ariedo Braida. Sessantasette anni portati benissimo. Uno spirito che è sempre lo stesso da una vita, non ha mai smesso di sentirsi giovane. E qualità calcistiche raffinate: s’intende come pochi di pallone e di calciatori. Non per caso, dal 1986 è al fianco di Adriano Galliani, con lui nel momento dell’ingresso al Milan di Silvio Berlusconi. Non per caso, è stato fra gli artefici di grandi colpi di calciomercato, e citiamo quello relativo a Marco Van Basten per capire e far capire. Non per caso, infine, da ventisette anni è nel Palazzo del Milan: dall’86 al 2002 come direttore generale; poi come direttore sportivo.

E quella poltrona di diesse sta per lasciarla: dimissioni imminenti, dicono al mattimo, poi Braida smentisce. Un giorno accadrà, non tardi. Per aprire le porte al progetto futuro del Milan, come è normale che sia perché questo scorcio di 2013 è così, sono i tempi del cambiamento epocale, dopo un quarto di secolo e passa. Che è tanto, tantissimo tempo.

Sean Sogliano è il candidato numero uno per quel ruolo ricoperto da Braida. Senza nostalgie, crediamo: non è il tipo. E poi è il tempo che scorre. Nella storia del Milan c’è anche il suo nome e il suo autorevole contributo. Al fianco di Galliani l’abbiamo visto mille volte esultare. Le belle immagini di tanti, tantissimi successi: queste contano.

Per Braida poi potrebbero aprirsi le porte della Samp, sempre che lui abbia voglia di restare nel calcio. Lo vedremo.