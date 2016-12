Milan, Berlusconi chiama Galliani: se ne riparla ad aprile 

17:59 - Berlusconi telefona a Galliani: lo ha fatto spesso, ma lo squillo di ieri sera è stato diverso dagli altri. Chiacchierata rassicurante per puntualizzare l'intervento di Barbara. L'Ad resta, come l'indicazione per il futuro: cambiare la strategia aziendale. Meno soldi, più idee come Fiorentina e Roma insegnano. La posizione di Galliani sarà affrontata nel CDA di aprile, l'ombra di Maldini è sempre in agguato e Balotelli rimane pomo della discordia.

L'acquisto di Balotelli è stato fatto digerire al numero uno rossonero che aveva definito l'ex City "una mela marcia". Le ultime prestazioni di Supermario, i frequenti cartellini gialli, le bizze fuori dal campo, la presenza sempre più ingombrante del suo entourage, hanno infastidito la famiglia Berlusconi. Alcune mosse di mercato, come quella per Matri che ha svuotato di 11 milioni le casse rossonere, non sono state gradite. Da qui la verifica del ruolo di Galliani, la necessità che cambi- prima dell'uomo- la rotta. Infatti Barbara Berlusconi ha voluto puntualizzare che bisogna modifare la strategia aziendale e che nel comunicato non c'è alcun invito alla rimozione di Galliani.

Se ne riparlerà in primavera, quando il prossimo CDA rossonero tirerà le somme non solo dell'anno, ma della lunga gestione di Galliani.

Monica Colombo, giornalista che segue il Milan per il Corriere della Sera, ha detto nel suo intervento nella prima edizione di Sportmediaset su Premium Calcio che l'attuale Ad non si aspettava la presa di posizione di Barbara. Mai e soprattutto in questo momento delicato. Ad amici, ricorda sempre la collega, Galliani ha sempre confidato che se un giorno ci sarà l'addio a Berlusconi non voleranno gli stracci. Ieri sera, probabilmente, qualcuno dalla finestra di via Turati è stato lanciato.