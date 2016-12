Milan-Barcellona: Allegri recupera Balotelli: "Sta meglio"

22:42 - Allegri guarda con ottimismo la sfida con il Barcellona e recupera Balotelli: "Sta meglio". Difficile la presenza di Kakà dal primo minuto: "Non può giocare tutta la partita. Birsa sta facendo molto bene". L'obiettivo è quello di "ripetere la partita dello scorso anno (2-0 a San Siro, ndr). Con Neymar si sono migliorati ancora. Sarà difficile".

Allegri su Silvestre: "E' un giocatore ordinato e concentrato. Sono molto contento di lui. Mi fido molto di lui".

Allegri su Matri e Robinho: "Il brasiliano sta crescendo come condizione. Matri sta facendo buone prestazioni. E' abituato a gicoare a due e invece noi giochiamo con uno. Ritornerà a fare gol, magari domani sera. Sono sereno. Non è vero che l'affare la Juventus a venderlo. L'affare l'ha fatto il Milan".

Montolivo: "C'è tanta voglia di mettersi alla prova. Vogliamo dimostrare che in queste partite ci possiamo stare"

Allegri: "Dubbio Poli-Muntari? Deciderò oggi, ma il ghanese è sicuramente favorito. Poli ha giocato benissimo sabato, ma è bravissimo anche a entrare a partita in corso. Anche Nocerino ha giocato bene sabato. Muntari con l'Udinese era molto stanco".

Allegri: "Il passaggio del turno non è assolutamente semplice e domani cercheremo di fare risultato. Ora a noi serve continuità. Domenica a Parma sarà fondamentale per il campionato".

Allegri: "Il Barcellona con Neymar è migliorato perché è uno dei giocatori migliori al mondo. Kakà? E' arrivato con grande entusiamo. Purtroppo si è fatto male, sabato ha fatto un buon finale di partita. Per noi è un acquisto importante perché aumenta il valore tecnico e la personalità della squadra. Ora non può fare 90 minuti, ma sa come aiutare i compagni".

Montolivo: "Loro sono favoriti, sulla carta sono favoriti. Noi siamo una squadra che sta crescendo. L'anno scorso abbiamo dimostrato che possiamo metterli in difficoltà. Sarà molto difficile, ma ci crediamo".

Allegri su Kakà: "Non può fare 90 minuti".

Allegri su Birsa: "Non mi sorprende, ha grandi qualità. Domani se giocherà farà sicuramente bene. E' in un momento buono, sono molto contento perché se lo merita".

Allegri: "Per il Milan sarà una partita importante. Giocare con il Barcellona è sempre una sfida di grande fascino. Loro sono ancora la squadra più forte che c'è".

Allegri: "Domani gioca Amelia che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Sa giocare bene con i piedi e sarà utile: nella sfortuna...".

Allegri: "Il calcio è un gioco di squadra, se non giochiamo da squadra perdiamo. L'anno scorso il terzo posto è arrivato grazie al sacrificio. Dobbiamo fare bene in difesa con tutti i giocatori. Nel campionato italiano bisogna prendere pochi gol per vincere le partite".

Allegri: "De Jong e Mexes saranno della partita anche perché sabato non hanno giocato. La condizione fisica della squadra sta crescendo. Quando recupereremo tutti miglioreremo molto".

Allegri: "Anche gli attaccanti devono lavorare sempre e aiutare il centrocampo. Sbato con l'Udinese Robinho e Birsa hanno fatto bene questo lavoro. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione".

Cosa cambia affrontare il Barcellona nel girone o nella fase eliminazione diretta? Montolivo: "Quando scendi in campo non ci pensi molto. Domani non ci giochiamo la qualificazione, ma fare un risultato positivo sarebbe importante".

Montolivo: "La partita sarà sulla falsa riga della scorsa stagione. Loro faranno tanto possesso palla, noi dovremo cercare di tenere i reparti molto vicini per limitarli".

Montolivo: "Faccio sempre fatica a entrare in condizione a inizio stagione. Nelle ultime partite mi sento meglio e voglio continuare ancora a migliore. Speriamo che domani sia una serata magica per noi e per i tifosi".

Allegri: "Il Milan deve ripetere la prestazione dello scorso anno. Dobbiamo limitare il più possibile le loro caratteristiche. Dobbiamo fare una partita coraggiosa perché non è una partita a eliminazione diretta".

Allegri: "Il Milan non è peggio dell'Osasuna. Il Barça recupera a pieno Messi, Puyol e Mascherano. Per fare risultato dovremo fare una grande prestazione. Sarà una bellissima serata, una bellissima partita".

Montolivo in conferenza: "Fascia da capitano con il Barcellona? Le responsabilità sono sempre le stesse. Trequartista o davanti alla difesa? Io sono sempre a disposizione. Preferisco giocare davanti alla difesa, ma decide Allegri".

Allegri in conferenza: "Dovremo ripetere la partita dello scorso anno. Loro hanno cambiato un po' il modo di giocare e hanno soluzioni nuove in attacco con Neymar. Ci vorrà grande pazienza, bisognerà concedere il meno possibile per ottenere un risultato importante".

Allegri punta su Matri: "Il lavoro che dovrà svolgere domani la prima punta sarà molto importante per dare equilibrio alla squadra".

Allegri a Milan Channel: "De Sciglio speriamo di averlo a disposizione per Parma. Balotelli sta meglio, oggi nella rifinitura valuteremo la sua condizione e vediamo se potrà essere convocato".

Il Barcellona ha un Neymar in più, Allegri: "Neymar è in grado di dare profondità alla squadra, poi il Barça ha tanti altri grandi campioni. Domani credo che la squadra farà una buona partita, dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile. Loro hanno giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento. Dovremo fare una partita simile a quella dell'anno scorso".



LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-1-2): Amelia; Abate, Zapata, Mexes, Constant; De Jong, Montolivo, Muntari; Birsa; Matri, Robinho.