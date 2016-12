Milan, Barbara Berlusconi assente al pranzo-Uefa

15:07 - Barbara Berlusconi non è andata al pranzo ufficiale Uefa a Barcellona. Il Milan sarà rappresentato da Adriano Galliani. La figlia del presidente è arrivata a Barcellona dopo le 14, evitando così l'imbarazzo di un incontro con Galliani, perlomeno in questa occasione. Niente di drammatico, solo una scelta diciamo opportuna, anche per evitare i cronisti in attesa e le domande sul "caso" che da domenica sera scuote i vertici del club rossonero.

Il pranzo è al ristorante Llamber, nel centro di Barcellona. E vi partecipano i massimi dirigenti del club blaugrana e del Milan, oltre ai rappresentanti dell'Uefa. La rinuncia da parte di Barbara Berlusconi non significa comunque che questa sera, al Camp Nou, eviti l'incontro con Galliani. I due saranno in tribuna, come è normale che sia. Alla ricerca di una intesa che arrivi fino alla fine della stagione, in attesa di un chiarimento e delle scelte finali.

Barbara è arrivata in Spagna e ha preferito recarsi nell'hotel Gran Marina, quello dedicato alla stampa, invece di andare a quello della squadra per salutare i giornalisti.