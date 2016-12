Milan, Balotelli: "Su di me esagerazioni e invenzioni"

14:07 - "Nessuno mi conosce davvero, eppure tutti mi giudicano. Voglio tornare a trascinare il Milan". Questo uno dei passaggi dell'intervista rilasciata da Mario Balotelli a Buonenotizie.it. L'attaccante rossonero si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Sono istintivo, se ho una mia idea la esprimo ma non giudico chi non conosco e vorrei che gli altri facessero lo stesso". Infine aggiunge: "Le cose che si leggono su di me sono inventate o esagerate".

""Giudicando fanno un danno. Non tanto a me, che posso anche sopravvivere a certe cose, ma alle persone che mi circondano, dalla mia squadra alla mia famiglia, Io posso solo dire che mi dispiace ma di più non posso fare, perché io so cosa è vero e cosa non lo è". Continua con una punta d'amarezza SuperMario. Balotelli, dopo un inizio di stagione difficile che lo ha visto sbagliare per la prima volta nella sua carriera dei rigori, è tornato al gol per la gioia di tutti i tifosi rossoneri e, sopratutto, di Cesare Prandelli.