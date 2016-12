Milan, Balotelli si blocca: problema muscolare

10:16 - Non c'è pace per Balotelli. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, adesso ci si mette anche un guaio fisico. SuperMario - comunica il Milan - "ha riportato una sofferenza al muscolo vasto intermedio della coscia destra. Il calciatore verrà monitorato nei prossimi giorni per meglio definire l'entità del problema e stabilire la prognosi". Balo salterà certamente l'Udinese, mentre è a rischio il suo impiego per il match di martedì col Barcellona.

Intanto, l'attaccante resterà come tutti i compagni in ritiro a Milanello, come deciso dall'allenatore Massimiliano Allegri e dall'ad Adriano Galliani.