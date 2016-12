Milan, Balotelli pizzica Mazzoleni: "Buon Natale a tutti, anche all'arbitro"

00:12 - Pochi minuti dopo il derby, Balotelli - probabilmente non soddisfatto dell'arbitraggio tenuto da Mazzoleni - affida a Twitter una stoccatina nei confronti del direttore di gara: "Buon Natale e buon anno a tutti - scrive -. All'arbitro anche". Anche Allegri non è contento: "Tutte le volte noi subiamo più falli degli avversari, ma finiamo sempre con più ammoniti. Mazzoleni ha fatto una buona partita però c'è stato un espulso e vorrei farlo presente".

Allegri è decisamente amareggiato per il gol subìto a quattro minuti dalla fine: "Dispiace perché siamo calati nell'ultimo quarto d'ora e l'Inter ci ha punito. Il calo fisico? Quando dico che le gare si capovolgono nell'ultimo quarto d'ora nessuno mi crede, e ora mi dite che l'Inter ha vinto la partita nel finale. La squadra era stanca alla fine, eravamo contati, avevo pochi cambi, Saponara è calato dopo una buona prestazione. Credo che il Milan abbia fatto una buona prima ora, non ho avuto il tempo di inserire Mexes perché il gioco non è stato fermato nell'azione della rete dell'Inter, poi ha fatto un gran gol Palacio e non c'è niente da dire. Il derby è una partita a sé. Noi non possiamo dominare per 90 minuti, potevamo essere più fortunati e più bravi nel primo tempo".



Il tecnico rossonero commenta così la prestazione di Balotelli: "Ha fatto bene, gli franano addosso e sta zitto quindi credo il Milan abbia fatto un buon lavoro anche per la Nazionale". sul futuro: "Quando saremo al completo, con l'arrivo di Rami, quello di Honda potremmo fare meglio. Quanto alle voci sul mio futuro, lavoro serenamente e tranquillamente, ho degli obiettivi importanti da raggiungere come qualificarci ai quarti di Champions, la Coppa Italia, poi non so dove possiamo arrivare perche' la Juventus sta facendo qualcosa di incredibile"