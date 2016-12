Milan, Balotelli: "Non mi permettono di essere normale, ma qui sono felice"

15:28 - A pochi giorni dalla ripresa del campionato, il Milan ha partecipato in blocco al decimo compleanno della sua Fondazione onlus. Oltre alla squadra, erano presenti Galliani e Barbara Berlusconi. Ha parlato anche Balotelli: "Non mi permettono di essere normale, in questo ambiente non posso fare le cose dei ragazzi della mia età. Ma non cambierò il mio carattere. Futuro? Sono felice al Milan". Kakà: "Resto trequartista e voglio il 100° gol rossonero".

LA CRONACA DELLA SERATA

23:45 - La serata volge al termine. Per il Milan è il momento di concentrarsi sul campo: sabato a San Siro arriva il Genoa

23:40 - Abate: "Kakà? Fondamentale nello spogliatoio e in campo, si sta rivelando prezioso. Il primo gol in maglia azzurra? E' stata una bella soddisfazione, soprattutto segnare a San Siro. Ormai però fa parte del passato, sabato col Genoa abbiamo una partita fondamentale da vincere. Bisogna presentarsi al meglio per la gara di Champions. La Nazionale ha ricaricato Balotelli? Credo che non ci sia tanta differenza tra il Mario in Nazionale e il Mario al Milan. Ha lavorato molto per la squadra, sta bene e speriamo risulti decisivo anche per il Milan. Contratto in scadenza nel 2015? Il mio futuro è sabato col Genoa, non è il momento giusto per parlare di mercato, manca ancora tanto. Interesse della Juve lusinga? Fa sempre piacere l'interesse delle grandi squadre, ma adesso voglio finire l'anno nel migliore dei modi. Fra un anno e mezzo tireremo le somme. Come sarà il primo contrasto con Antonini? Luca gioca sulla fascia opposta, difficilmente arriveremo al contrasto. Ma in campo ci sfideremo con decisione. Terzo posto? Adesso è sbagliato pensarci, siamo 4 punti sopra la zona retrocessione, quindi bisogna pensare partita dopo partita. Il terzo posto è da folli".

23:00 - E' in corso l'asta. Già assegnati la giornata rossonera che permetterà al vincitore di trascorrere un giorno a Milanello con i giocatori, l'orologio vinto da Barbara Berlusconi e il trattamento Dolce e Gabbana che va alla sorella Eleonora. Sul palco interviene anche un ospite a sorpresa: la cantante Elisa.

22:35 - Balotelli: "E' una serata importante per il Milan e per questa Fondazione, siamo contenti di partecipare". Supermario, intervistato da Sky, è al fianco del rapper Emis Killa. "Sono un bravo ragazzo, come tanti altri. Solo che sono in una situazione dove non mi è permesso di essere normale. Non è permesso nel mio ambiente fare le stesse cose degli altri della mia età. Non ci si può distrarre, devi fare le cose dei grande. Ci sono tanti occhi puntati addosso ma non me ne frega niente. Migliorare il carattere? Va bene così, sono tranquillo, molto più rispetto a qualche anno fa. La cresta? Se la son fatta tutti, quindi ho pensato di tirarla via. Sono 4-5 partite che non faccio gol, e di solito quando un attaccante non fa gol va tutto male. Ma non sempre è così, il gol arriverà presto. La Nazionale? E' un ambiente sereno, che ti fa tornare il sorriso. Addio al Milan? Lo sa Emis... Io ho sempre detto che il futuro non lo guardo, penso a giocare col Genoa, a fare una bella partita e aiutare i miei compagni a vincere. Per adesso sono contento di essere al Milan, a gennaio o maggio non penso affatto".

22:10 - Franco Baresi: "La squadra è carica, tutti hanno voglia di migliorare questa classifica. Kakà? E’ un giocatore straordinario, può giocare ovunque con la sua classe e il suo temperamento. Lui ci può dare una grande mano in fase offensiva. Nuovo stadio? È presto per parlarne. In questo momento è importante pensare solo al presente".

21:45 - Comincia la cena. Oltre trecento gli invitati, Galliani è al tavolo con gli sponsor. Al tavolo di Barbara Berlusconi siedono il presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris, Ricardo Kakà e la moglie e Roberto Maroni.

21:40 - Barbara Berlusconi: "Voglio rivolgere subito il mio pensiero alla popolazione della Sardegna. Per questo motivo, gran parte del ricavato di questa serata sarà destinato alle persone colpite da questa terribile tragedia. Nel calcio non esistono differenze sociali e razziali fra le persone. Il calcio ci rende tutti uguali e tutti soffrono nello stesso modo. Il calcio è di tutti, il calcio è del mondo, il calcio ci rende liberi. E' una innovazione perfetta che dobbiamo rendere solidale. Grazie a tutte le imprese, alle organizzazioni no profit, ai nostri campioni e alle nostre glorie". Questo il discorso della figlia di Silvio Berlusconi prima dell'inizio della cena. Barbara inoltre ha annunciato che per sostenere la onlus la squadra Milan Glorie il 28 novembre giocherà un'amichevole in Iran. "Con il dottor Galliani - ha proseguito - abbiamo deciso di potenziare la struttura della Fondazione. E faccio una promessa: ce la metteremo tutta per stare al fianco di chi soffre".

21:30 - Kakà: "Ogni partita o allenamento mi sento sempre più a casa. Mi sto trovando bene con questi ragazzi, mi piace avere le responsabilità di un leader. In Svizzera ho parlato col mister per provare una situazione a causa dei cambi e delle assenze. Era solo una prova, ma sia il mister che la società hanno detto che non è il momento di provare questa soluzione. Giocherò nella solita posizione, perché mi sento un trequartista. Il futuro? Il Milan deve vincere per forza a partire da sabato, chi è rimasto qua e non è andato in nazionale, sa che arrivano 9 gare fondamentali per la nostra stagione. Fascia da capitano? Bello, ma ci sono cose più importanti. Montolivo, Bonera e Abbiati conoscono bene il Milan. E' una questione più formale che altro. Adesso voglio la qualificazione agli ottavi di Champions e risalire in campionato. Poi voglio arrivare magari a 100 gol (è fermo a 96, ndr) con la maglia del Milan entro Natale".

21:25 - Come riferisce il profilo Twitter del Milan, "parte del ricavato della serata Fondazione Milan sarà devoluto a favore della popolazione sarda #forzaSardegna".

21:00 - Maroni (gov. Lombardia): "Con Thohir si è parlato di tante cose, anche di stadio. Dopo l'Expo, vorrei sfruttare quella zona per creare un parco olimpico e una serie di strutture sportive, prima di tutto uno stadio. Uno stadio di una società che resta aperto tutta la settimana con negozi e multisala, centro di aggregazione per Milano e la Lombardia. Se il Milan è interessato io sono felice, il presidente dell'Inter è interessato a questo tipo di investimento, però abbiamo bisogno di approfondire la questione. Venerdì prossimo c'è un'assemblea con la società proprietaria dell'area, se ci fosse interesse concreto di Milan e Inter troveremo una soluzione, non so dire ancora quale sia. Io milanista? Thohir l'ha visto perchè in ufficio ho esposto tutti i cimeli del Milan, l'ho accolto in un ambiente milanista".

20:36 - Galliani: "Questa serata chiude i primi dieci anni e apre i prossimi dieci, Fondazione Milan è davvero una bella cosa. Tutta la prima squadra si dà da fare, ogni cosa gli chiediamo per Fondazione Milan la fanno. Nuovo stadio? Nessun sfida con l’Inter, è un’area per cui anche noi abbiamo un interesse. L’area sarà disponibile dopo l’Expo e quindi c’è tutto il tempo per fare delle valutazioni. Kakà alla Pirlo? Non giocherà davanti alla difesa, l’allenatore vuole farlo giocare da trequartista. Anche Ricky lo sa, in amichevole è stato solo un esperimento. Dobbiamo tornare a vincere e a convincere come ai vecchi tempi. Ancelotti? Carlo è il più bravo allenatore del mondo perché alle doti tecniche unisce buonsenso e un modo di trattare i giocatori che è unico. Con Ancelotti parlo spesso, ma non vi dico cosa ci diciamo. Ieri ho visto Svezia-Portogallo, Cristiano Ronaldo è davvero fantastico. Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo, è un grandissimo professionista, che cura ogni particolare. Per fortuna non sono un giurato e quindi non mi esprimo. Ma avete capito benissimo a chi assegnerei il premio...".

20:16 - Barbara Berlusconi e Adriano Galliani si sono scambiati un saluto cordiale e qualche battuta quando la figlia del presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha fatto il suo ingresso alla serata di gala per i 10 anni di Fondazione Milan. In abito lungo chiaro, Barbara Berlusconi è arrivata nel salone dove si svolge l'aperitivo accompagnata dal fidanzato Lorenzo Guerrieri e dopo Galliani ha salutato altri dei circa 400 invitati alla festa, inclusi i giocatori rossoneri, da Balotelli a Montolivo, rigorosamente in smoking.

20:12 - Montolivo: "Momento della squadra? Non siamo dove avremmo voluto essere, però non c'è tanto da parlare ma da fare, starà a noi sul campo cercare di ribaltare la stagione. Il campionato non sta andando bene mentre in Champions siamo in corsa. Kakà capitano? E' già il vice capitano designato dalla società, giusto che in mia assenza lo faccia lui. Un giocatore straordinario, ha grande esperienza, un uomo carismatico che sta dimostrando il suo valore. Kakà alla Pirlo? Ha qualità tecniche per poterlo fare tranquillamente, ha l'intelligenza e umiltà per farlo. Pallone d'Oro? Per quello che ha vinto con la squadra lo meriterebbe Ribery, bisogna capire se il premio va alle qualità del singolo o cosa ha vinto con la squadra. Ronaldo invece a livello personale lo meriterebbe, il premio se lo giocano questi due. Italia? Ci sono squadre più attrezzate di noi, partono in prima linea Brasile, Germania e Spagna, poi subito dopo ci sono diverse squadre tra cui l'Italia. Noi sappiamo di non essere la squadra più forte ma ce la possiamo giocare con tutti. Allegri? La grinta che Allegri mette negli allenamenti è sempre questa, mi spiace non poter aiutare i miei compagni sabato (è squalificato, ndr)".