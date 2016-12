Milan, Balotelli 'marcato' dal responsabile della sicurezza del club

10:50 - Non si tratta di un vero e proprio tutor del quale si è parlato nelle ultime settimane. Il Milan ha deciso tuttavia di far 'seguire' Mario Balotelli dal responsabile della sicurezza del club. Si tratta di Filippo Ferri, ex capo della squadra mobile di Firenze, dirigente di polizia e figlio dell'ex ministro dei Lavori Pubblici. A lui il compito di controllare i comportamenti della punta rossonera ed evitare che si cacci in nuovi guai fuori dal campo.

Da via Turati è chiara la scelta di fare in modo che Balo non si renda protagonista di spiacevoli episodi fuori dal rettangolo verde, come lo spintone a un operatore, avvenuto all'arrivo alla stazione di Napoli con la Nazionale, la reazione furiosa per l'areo di ritorno 'perso' al termine della gara con l'Armenia, e il tweet sulla camorra. Si vuole insomma creare l'ambiente ideale attorno a Mario, così che si possa concentrare davvero solo sul Milan.