Milan, Balotelli in campo con le nuove scarpe: "Why always Puma?"

15:00 - Debutto sfortunato. Mario Balotelli è sceso in campo nel derby con le scarpe della Puma, suo nuovo sponsor tecnico dopo l'addio alla Nike e le ha mostrate su Twitter prima della partita aggiungendo un "Ecco i titoli futuri". Gli scarpini erano realizzati infatti con 'ritagli di giornale' (sul modello di quelle indossate contro la Roma) e la scritta "Why always Puma?", a ricordare il celebre "Why always me?" stampato su una maglietta ai tempi del Manchester City.

SuperMario diventerà "Key ambassador del brand" tedesco. Lo ha fatto sapere Bjorn Gulden, Global Ceo del gruppo: "La sua passione, velocità, agilità e forza lo rendono l'uomo perfetto per il nostro brand. Con l'avvicinarsi dei Mondiali in Brasile - ha notato -, il 2014 sarà un anno molto importante per Puma. Avere Mario che completa una già forte rosa di sportivi ci rende ancora più convinti che i piani che abbiamo per i mesi a venire avranno un impatto significativo per il brand''. ''E' un grande passaggio per me. Sin dai primi incontri con Puma, ho avuto la sensazione che capissero la mia personalità ed ambizione. Sono fiero di essere associato a prodotti di alta qualità e coinvolto in strategie innovative - ha spiegato Balotelli come si legge in un comunicato -. Il supporto di Puma alla Nazionale Italiana è stato un altro importante incentivo a firmare questo contratto e sono sicuro che ci saranno risultati importanti per tutti noi''.