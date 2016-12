Milan, Balotelli convocato per il Barcellona e ipotesi Kakà titolare

23:49 - C'è anche Mario Balotelli fra i 20 convocati di Allegri per la sfida fra di Champions League fra Milan e Barcellona. SuperMario ha superato i problemi muscolari che gli hanno impedito di essere in campo con l'Udinese, tanto che l'attaccante rossonero ha svolto l'intera seduta a Milanello con il gruppo. Contro i blaugrana, però, dovrebbe partirte dalla panchina, mentre prende sempre più piede la possibilità di vedere Kakà dall'inizio.

Nel corso della rifinitura Balo non ha avvertito alcun problema, anche se al momento è ipotizzabile un suo utilizzo a partita in corso. La novità è che dal 1' si potrebbe vedere in campo anche Kakà, con Birsa e Robinho, nel 4-3-3. Pareva difficile che il brasiliano potesse partire dall'inzio, come ha in realtà fatto intendere pure Allegri, ma le ultime indiscrezioni parlano di una chance concreta di vedere il figliol prodigo titolare. In mezzo al campo rientro di De Jong, che prende il posto di Poli, in porta Amelia. Ecco la lista dei venti convocati: Amelia, Coppola, Andrenacci (N.60), Abate, Constant, Mexes, Silvestre, Zaccardo, Zapata, Birsa, De Jong, Emanuelson, Kakà, Montolivo, Muntari, Nocerino, Poli, Balotelli, Matri e Robinho.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Amelia; Abate, Zapata, Mexes, Constant; De Jong, Montolivo, Muntari; Kakà, Robinho, Birsa.