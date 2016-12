Milan: Balotelli cerca casa a Milano 

14:51 - Cambiamenti in vista per Balotelli. L'attaccante rossonero ha scelto di lasciare la villa (di proprietà di Crespo) di Limido Comasco dove si era trasferito a marzo, e nella giornata di giovedì, insieme alla fidanzata Fanny, a Mino Raiola e al factotum rossonero Erminio Del Signore, ha visto un po' di appartamenti a Milano. Mario vuole infatti vivere in città, più vicino ai suoi compagni di squadra di modo da legare ancora di più con il gruppo.

E non è finita qui. Balo ha deciso di fare un altro regalo alla sua dolce metà. Ieri si è recato presso il canile di Mariano Comense per adottare un cucciolo randagio: la ricerca non è andata a buon fine ma il rossonero ci riproverà.