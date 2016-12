Milan, Balotelli cambia look: via cresta e orecchini

18:09 - Settimana di cambiamenti per Mario Balotelli che ha deciso di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera. Il passo più significativo l'ha compiuto ieri quando, dopo un vertice a Milanello con Galliani e il suo procuratore Raiola, si è tagliato la cresta e si è tolto anche gli orecchini di brillanti. Il nuovo Supermario non avrà un tutor della società, come ipotizzato negli ultimi giorni, e rinuncerà anche a girare in Ferrari.

Da "Bad boy" a "bravo ragazzo". Balotelli ha voglia di normalità dopo una vita con gli occhi dei media puntati addosso. E così SuperMario prova a cambiare registro e quindi ha deciso di cambiare anche l'aspetto. Via i simboli che più lo hanno caratterizzato in questi anni: cresta, orecchini e Ferrari. L'attaccante rossonero ha deciso anche di cambiare casa: vuole lasciare la villa di Limido Comasco per trasferirsi in un appartamento a Milano. Il tutto sotto consiglio di Raiola, lui sì il suo vero tutor, per stare più vicino ai compagni di squadra. In campo è già spesso decisivo, ma ora vuole esserlo anche fuori.