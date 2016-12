Milan, Allegri: "Usciti con due vittorie da un momento importante"

18:30 - Massimiliano Allegri mantiene la solita calma, ma non nasconde la sua soddisfazione per il successo di Catania. "Abbiamo fatto una buona partita come attenzione e intensità, nonostante il gol dello svantaggio - ha detto l'allenatore del Milan. E' un bel risultato, sono contento per i ragazzi perché siamo usciti con due vittorie da due partite importanti. Balotelli? C'era un po' di nervosismo e ho preferito toglierlo, anche per risparmiarlo un po'".

"Però, non è successo assolutamente niente, è stata una partita corretta, c'era una situazione dov'era stato molto bravo ad attaccare la profondità, dove c'è stato un mezzo fallo. Lì si è un po' innervosito ma, poi, è stato molto bravo sulla punizione a far gol", ha aggiunto. Qualcosa, però, ancora non funziona: "Dovevamo gestire meglio la palla, soprattutto dopo il 2-1, abbiamo concesso qualche cross di troppo. Stiamo correndo in avanti in questa fase e questo è importante. Modulo? Le due mezze punte si allargano spesso per non intasare la metà campo avversaria, servirebbero più inserimenti da dietro".

Sui singoli: "Kakà può giocare sia destra che a sinistra ed è importante aver recuperato El Shaarawy. Fisicamente siamo cresciuti e stiamo bene, i cambi sono fondamentali nel secondo tempo". E' finito il momento difficile? "La squadra meritava qualche vittoria in più, ma ora dobbiamo solo pensare a lavorare e andare avanti così. Noi di questa burrasca non ce siamo neanche accorti, perché siamo a Milanello, la squadra è rimasta e rimane a lavorare a Milanello, isolata da tutto e da tutti La decisione del presidente è arrivata per il bene del Milan, così come ero certo che tutti lavorano per il bene di questa squadra".