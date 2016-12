Milan: Allegri resiste, ma rispunta l'ombra di Inzaghi 

21:07 - Non c'è momento migliore per la sosta in casa Milan: bisogna riordirnare le idee. Lo dovrà fare Allegri, prima di tutto, ma non solo. Anche Galliani avrà il suo gran da fare. Il tecnico è sulla graticola: impossibile non esserlo dopo un altro avvio di stagione da dimenticare e una batosta subita dalla Juventus. L'esonero, anche se difficile, è quindi cosa da non escludere. Al suo posto è pronto Inzaghi che ha iniziato ben diversamente la sua stagione alla guida della Primavera rossonera.

Saranno due settimane di riflessione per tutti. Per il tecnico ci sono i numeri e un gioco tutto da rivedere, dalla difesa all'attacco. Otto punti in sette partite (uno in più dello scorso anno) e tredici gol incassati, tredici come i punti dalla vetta della Roma. Allegri è riuscito a trasformare i pareggi di Torino, Bologna e Amsterdam (in Champions) in una specie di vittorie e questa sembra essere la sua ancora di salvezza. Questa squadra, la sua, ha dimostrato di avere un minimo di carattere e di essere compatta intorno all'allenatore.

Gli infortunati, invece, sono solo in parte una giustificazione per il tecnico livornese. Soprattutto per quanto riguarda la difesa: Zapata e Mexes, i due centrali titolari, sono sempre stati a disposizione e sono loro che hanno fallito più di tutti. Ci sono Kakà ed El Shaarawy che non hanno potuto dare il loro aiuto, ma dopo la sosta torneranno. E ci sarà anche Balotelli, croce e delizia di questo Milan.

Anche l'anno scorso l'avvio era stato pessimo, ma poi è arrivata la sofferta qualificazione in Champions League. Certo anche quest'anno potrebbe finire allo stesso modo, se lo augurano Galliani e Allegri, ma l'impresa sembra essere molto più difficile visto il livello delle avversarie (Roma, Napoli, Juventus, Fiorentina, Inter e Lazio). Il tecnico è fermamente convinto che la situazione a Natale sarà diversa: da una sosta all'altra si gioca tutto.

Su tutto questo deve ragionare Galliani. L'esonero è un passo drastico, ma al momento non percorribile. L'ad ha ancora fiducia in Allegri e per questo lo lascerà lavorare in totale tranquillità a Milanello in queste due settimane. Al rientro in campo ci saranno l'Udinese e il Barcellona a San Siro. Lì ci dovranno essere i primi segnali di una rinascita per evitare una fine anticipata, di 8 mesi, di Allegri in rossonero.