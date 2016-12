Milan, Allegri pericolante: decisive Lazio e Fiorentina

18:18 - Mercoledì la Lazio, sabato la Fiorentina. Entrambe in casa. Margine d'errore prossimo allo zero se non addirittura nullo. Massimiliano Allegri si ritrova, per l'ennesima volta, a vivere una settimana da pericolante. Lui che era a un passo dalla Roma e ha scelto di rimanere al Milan. Lui che ora, dopo appena nove partite di campionato, la Roma può al massimo immaginarsela, lontana com'è. Lui che, in sei giorni, si gioca di nuovo tutto.

E' lo sporco lavoro dell'allenatore. Allegri lo sa e ne prende atto. Tanto il gioco è questo e cambiarlo davvero non è possibile. Fatto sta che Lazio e Fiorentina sono in cima a una salita dove il tecnico milanista può arrivare con il fiato corto o le braccia alte. Vincere - questo sarebbe auspicabile - o, almeno, non perdere. Perché parlare di scudetto, parole sue, è da folli. Ma osservare come oggi la zona Champions da un abisso profondo undici punti non era davvero immaginabile. A scagionare tecnico e squadra c'è stato, almeno a Parma e secondo la società, un arbitraggio non proprio favorevole. I vertici del club non hanno gradito la direzione di Valeri - tra l'altro già protagonista di un arbitraggio negativo nel derby d'andata della scorsa stagione (gol regolare annulato a Montolivo e rigore negato a Robinho, ndr) - cui addebitano la mancata assegnazione di due rigori (fallo di mano di Lucarelli e intervento molto dubbio su Matri) e la posizione errata del pallone sul calcio di punizione del 3-2 di Parolo. E allora in due giorni appena il buon Max deve innanzitutto provare a ricostruire il morale maldestro di una squadra che sbaglia tanto, ma è pure un poco rognata. Deve ritrovare serenità e trasmetterla al gruppo. E deve, comunque e in ogni caso, portare a casa punti. Tanti punti. E, dettaglio affatto irrilevante, deve anche dare un'identità al suo Milan. Con quale modulo i rossoneri affronteranno Lazio e Fiorentina? E ancora: chi scenderà in campo? Perché questo, per motivi vari - infortuni e squalifiche in primis - non è ancora chiaro per niente.

Detto che dietro non si può cambiare praticamente nulla - fatto salvo il recupero di De Sciglio che potrebbe trovare spazio - resta da capire come sarà disposto il resto della squadra. Il 4-3-3 esibito contro il Barcellona richiede sacrificio agli esterni d'attacco, ma garantisce copertura. Il 4-3-1-2 permette di avere maggiore profondità e una spalla per Balotelli. Quindi? Quindi bisogna prendere una decisione e insistere fino a prova contraria.

Poi c'è l'aspetto legato agli uomini: Balotelli è nervoso, ma può lasciarsi alle spalle un po' di questa rabbia solo giocando e facendo gol. Il rapporto con lui non è esattamente nel periodo migliore, ma va ricostruito. Perché Mario è un giocatore su cui la società punta e, di conseguenza, Allegri non può permettersi di lasciarlo ai margini del suo progetto. Matri, d'altro canto, ha finalmente segnato e scalpita. Kakà garantisce qualità, una qualità che nessuno ha sulla trequarti del Milan, ma va gestito fisicamente. Non ha 90' nelle gambe e tanto meno ne ha 180' spalmati in quattro giorni appena (e con il Barcellona poi subito dopo...). Birsa ha preso una certa fiducia e regalato gol importanti; Robinho è stato spettacolare contro il Barcellona. Tutti insieme, però, non riescono ancora a regalare vittorie ad Allegri. Che conta i giorni facendo i conti sui punti. Quelli che servono per restare in sella. Mercoledì la Lazio, sabato la Fiorentina, poi il Barcellona. Forse. Perché c'è già chi, come Pippo Inzaghi, si sta magari già scaldando a bordo campo.