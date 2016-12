Milan, Allegri: "Non rimprovero niente alla squadra"

00:13 - Il pareggio con la Lazio ha frenato la rincorsa del Milan, ma il tecnico Massimiliano Allegri è comunque soddisfatto: "Non rimprovero nulla alla squadra, abbiamo giocato molto bene e rischiato molto poco - ha commentato a caldo -. E' un periodo che ci gira storto, prendiamo gol alla prima occasione, ma stiamo migliorando e di questo sono contento". Ha ritrovato il gol Kakà: "E' un esempio per tutti per entusiasmo. Balotelli? Deve migliorare".

I fischi assordanti della tifoseria rossonera non hanno scalfito il pensiero positivo di Allegri: "Siamo stati ordinati dietro ed è quello che chiedo ai ragazzi. Sono stati molto bravi e non abbiamo rischiato praticamente nulla. Poi abbiamo preso gol perdendo la marcatura alla prima occasione e ci siamo disuniti nel finale per trovare la vittoria". La vetta si allontana sempre di più: "Il responsabile sono io - ha dichiarato a Premium Calcio -, ma lo ero anche quando abbiamo vinto lo scudetto. Stiamo migliorando e nel secondo tempo eravamo stanchi". Note per Kakà e Balotelli: "Ricardo è un esempio per tutti e sono contento che stia facendo molto bene. Mario invece deve migliorare e giocare di più nell'area di rigore. Deve abituarsi a questo ruolo da punta centrale e da protagonista che non ha mai avuto".

KAKA': "BALO DEVE CAPIRE CHE E' IMPORTANTE"

Intervenuto ai microfoni di "Mediaset Premium" dopo il pareggio con la Lazio, Ricardo Kakà, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha commentato la prestazione del Milan: "C’è amarezza per il pareggio, speravo di segnare il gol di una vittoria, non del pareggio. Spero di farne altri che ci diano tre punti. Sto migliorando, ho avuto diverse occasioni, sono contento, perché finora c’è stata una buona evoluzione, sono sulla buona strada. Voglio arrivare fino in fondo per conquistarmi un posto per il Mondiale, posso riuscirci facendo bene qui e ringrazio il Milan per questa opportunità", ha dichiarato il trequartista rossonero. Kakà ha poi proseguito: "Balotelli? Gli ho detto che è troppo importante per noi, di restare calmo e di aiutare la squadra nel modo più giusto. Ci può dare tanti punti, sicuramente deve esserne consapevole. Sono un punto di riferimento, sento questa responsabilità e spero di poter aiutare, sia in campo a livello tecnico che fuori, lavorando nello spogliatoio. Champions? C’è ancora tanto da fare. Allegri? Penso che siano normali le voci, l'allenatore è il primo che si punta, ma dobbiamo ascoltarlo, perché lui vuole il meglio".