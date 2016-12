Milan, Allegri messo in vendita a 1 euro su eBay da un tifoso

16:15 - Allegri è tranquillo, lo spettro esonero non gli fa paura. Intanto però cresce il malcontento tra i tifosi del Milan, tanto che un sostenitore rossonero ha avuto una stravagante idea per liberarsi del tecnico: metterlo in vendita su eBay al prezzo di 1 euro. "Vendesi Allegri Ormai Senza Idee E Senza Carattere", recita l'inserzione. "Ci pregiamo di poterVi offrire un inutile allenatore che non sa allenare, non sa motivare i giocatori, riesce a fare dei cambi assurdi e solo al 70 minuto della partita. Specializzato solo in partite col Barcellona. A pagamento immediato, riceverete un Tassotti in omaggio. Vero affare!!!! Non si risponde per difetti di fabbrica".