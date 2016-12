Milan, Allegri: "La squadra non mi è piaciuta"

00:02 - Allegri non esulta per il 2-2 raggiunto in extremis dal suo Milan a Livorno. Il motivo è semplice: la gara della squadra non gli è piaciuta. "Siamo andati in vantaggio ma poi abbiamo giocato male, sotto ritmo, con troppi retropassaggi al portiere. Dobbiamo imparare a gestire meglio la palla altrimenti diventa tutto difficile. Dopo il 2-1 gli abbiamo concesso tanto, non abbiamo giocato bene tecnicamente. Con l'Ajax serve un'attenzione diversa".

"Il Livorno ha fatto una bella partita mentre noi, fino al 2-1, non siamo stati all’altezza - ha spiegato l'allenatore del Milan a 'Premium Calcio '-. Mi sarebbe piaciuto che la squadra avesse giocato una partita diversa. Noi non possiamo pensare di gestire il risultato. Dobbiamo correre. Ora dobbiamo passare il turno in Champions e poi penseremo a Roma e Inter". L'unica nota lieta di serata si chiama Mario Balotelli: "Mario ha fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo, mentre il resto della squadra non ha reso allo stesso livello". Dubbi su un contatto in area fra Lambrughi e Niang nel finale: "Sembrava rigore".

BALOTELLI: "TORNATO? MAI ANDATO VIA..."

"Sono tornato? Io non sono mai andato via, sono sempre stato bene, non ho mai avuto questi gravi problemi che sono stati scritti, mi era mancato il gol e basta, oggi ne ho fatti due, potevo farne tre". Mario Balotelli risponde così al nostro Carlo Landoni dopo la doppietta che ha regalato il pari al Milan in casa del Livorno. "Abbiamo fatto una partita un po' bene, un po' male, dobbiamo stare più attenti quando i nostri avversari partono in contropiede, perché ogni volta che tirano fanno gol" dice l'attaccante rossonero. Ora per il Milan tre gare impegnative: "La squadra va bene, giochiamo abbastanza bene, il gol lo troviamo, finalmente, perché prima non riuscivamo neanche a fare gol. Ci serve un po' più di fortuna - conclude Supermario, protagonista anche per una traversa -. Questo è il calcio. La prossima volta andrà bene. L'Ajax da vincere? Sicuramente sì".