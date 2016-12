Milan, Allegri: "L'obiettivo è tornare alla vittoria"

14:14 - Impegno, umiltà e ritorno alla vittoria. Queste sono le richieste del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, in vista della trasferta col Chievo: "La squadra a Barcellona ha risposto bene - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Ora dobbiamo tornare a vincere in campionato per arrivare sereni alla sosta". Trasferta delicata anche per i problemi societari: "Non so cosa si diranno Galliani e Berlusconi. Noi pensiamo solo al campo".

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA

Come rinconquisterete i tifosi?

I fischi con la Fiorentina ci potevano stare ed erano giusti. I tifosi non hanno mai contestato la squadra da quando sono qua io e l'anno scorso l'hanno aiutata nei momenti difficili. Dobbiamo tutti fare qualcosa in più per loro

Che si diranno Galliani e Berlusconi?

Non lo posso sapere

Come giudichi l'impatto di Matri?

Ha fatto delle buone prestazioni lavorando per la squadra. E' vero che ha sbagliato dei gol e gli manca qualche rete, ma ciò che gli chiedo lo fa. Deve rimanere sereno e non deve sentire troppa pressione così come gli altri. Il maggior responsabile di tutto sono io

Quali sono gli obiettivi del Milan?

In questo momento non guardo né al terzo posto né all'Europa League. Adesso dobbiamo tornare a vincere e l'obiettivo più vicino è quello di passare il turno in Champions.

Sull'arrivo di Rami

E' un ottimo professionista, venuto qui con molta voglia. Ha voglia di giocare, è un difensore tosto e con carattere. Vuole fare bene

Come ci si isola dalle parole fuori dal campo?

In questi momenti pensare troppo fa male. Più lavoriamo e meglio è. Col Barcellona abbiamo risposto bene, ora vediamo col Chievo. Dovremo avere l'umiltà di capire che sarà una partita fondamentale.

Come commenti il nuovo Kakà?

E' un campione e tecnicamente è sopra la media. Si sta prendendo le responsabilità che un campione si deve prendere

Sei così convinto che il Milan non abbia speso poco ma male?

Il Milan ha un buon organico ma con molti infortuni. Il resto non lo commento

Come stanno Pazzini e De Sciglio?

Pazzini sta correndo. De Sciglio spero di averlo dopo la sosta.

Come mai non riuscite a vincere fuori casa?

Speriamo domani di ribaltare questo dato che non è confortante. Per farlo bisogna mettersi sullo stesso livello del Chievo perché ci sarà da battagliare e a Verona non è mai semplice

Quando torna El Shaarawy?

Dopo la sosta spero di averlo in gruppo per far sì che possa lavorare con gli altri. Ma deve rifare la preparazione

Che Milan vedremo col Chievo dal punto di vista tattico?

Kakà non è un esterno, deve giocare come punta o seconda punta e cercherò di farlo giocare lì il più possibile. Cercherò di far giocare tutti a seconda delle loro caratteristiche nei propri ruoli. In questo momento con le assenze bisogna lavorare in modo diverso

Ti fanno stare tranquilli gli attestati di stima della società?

Fanno sempre piacere. Dobbiamo risolvere la situazione, anche se non si può fare tutto e subito. Le cose ora sembrano tutte nere, ma nel calcio tutto cambia in un minuto

Momento delicato per la società: come lo vivi?

Io e i ragazzi dobbiamo pensare solo al campo. Dobbiamo tornare a fare risultato visto che nelle ultime tre abbiamo fatto un punto. Possiamo farlo già a Verona, in attesa della sosta e del recupero degli infortunati come De Sciglio ed El Shaarawy. Stephan per noi è importante. Restiamo concentrati per cercare di vincere col Chievo.

Convocato Bonera per Barcellona, è giù pronto per iniziare col Chievo?

Non è ancora pronto, in Champions ho forzato. E' a disposizione, ma non dall'inizio



LE PAROLE A MILAN CHANNEL

Perché avete preso un attaccante ad agosto?

A maggio abbiamo perso Pazzini e lo sapevamo. Petagna non lo ritenevamo pronto per sostituire Balotelli e abbiamo preso Matri. Magari ci si poteva aspettare di più di un solo gol, ma Alessandro ha sempre lavorato bene per la squadra come prima punta. La motivazione era questa

Su Kakà

Sta bene mentalmente. E' un esempio per tutti per sacrificio e impegno

Contro il Chievo Abbiati o Gabriel?

Domani gioca Abbiati che ha fatto bene al rientro. Gabriel ha dimostrato che avrà un futuro in questo club

Sull'esclusione di Balotelli nella partita di Barcellona

Il rapporto tra me e Mario è buono, ma deve lavorare per trovare la condizione migliore. L'anno scorso è stato fondamentale ma è salito su una macchina che viaggiava molto bene. Le ultime prestazioni non sono state alla sua altezza e da lui ci aspettiamo molto. Non c'è nessun caso, ma deve trovare una forma ottimale per esprimersi al meglio

Su Galliani

Il paragone che ha fatto Ancelotti con Cristiano Ronaldo credo sia giusto. Nella vita contano i risultati e Galliani e Berlusconi hanno portato il Milan a diventare il club più titolato al mondo

Un commento sul momento rossonero

Stiamo abbastanza bene, ma credo che ci sia da parlare poco. In campionato dobbiamo rovesciare la situazione e fare un bel risultato a Verona.

Cambi in vista in formazione?

Valuterò e cercherò la migliore soluzione per affrontare questo Chievo. Nella gara dell'anno scorso dopo il Barcellona col Palermo di Sannino avemmo problemi. Troveremo un Chievo che sta bene nonostante i risultati. Un buon risultato ci darebbe serenità per la sosta

Sul post Barcellona

La prestazione fatta al Camp Nou è stata una buona risposta a quella non offerta con la Fiorentina. E' normale che oggi si veda solo il peggo, ma con un risultato positivo possiamo iniziare a cambiare la visione delle cose.