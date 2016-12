Milan, Allegri: "Kakà è stato straordinario" 

00:02 - Un punto che vale una vittoria. Massimiliano Allegri si gode il pari fra Milan e Barcellona: "Abbiamo sbagliato su un'uscita e siamo stati puniti. In generale abbiamo fatto un'ottima partita, difendendo un po' più bassi rispetto alla scorsa stagione e avendo qualche occasione in più". Belle parole nei confronti di Kakà: "Ha fatto una partita straordinaria. Ha dimostrato di essere il campione che è, e non parlo solo sotto l'aspetto tecnico".

"E' un buon punto, abbiamo due punti di vantaggio sul Celtic" ha proseguito il tecnico rossonero. Che torna sulla gara del numero 22: "Ha fatto una partita straordinaria. Ha dimostrato di essere il campione che è, e non parlo solo sotto l’aspetto tecnico, che tutti conosciamo. Sotto l’aspetto dell’impegno, del sacrificio, in alcuni momenti ha fatto il terzino, nel secondo tempo è andato a disturbare Adriano che era solo davanti ad Amelia. Questa è la dimostrazione che per essere campioni non bisogna esserlo solo nei piedi ma nella testa. Kakà credo che stasera l’abbia dimostrato ancora una volta e questo mi ha fatto molto piacere". Una considerazione sul Barcellona: "Ci soffrono? Quando giochi con una squadra con le linee strette è difficile anche per loro trovare spazi - conclude Allegri -. Abbiamo sofferto un po' sulla sinistra nostra, Sanchez costringeva Constant di stare più stretto e con Dani Alves che scendeva perdevamo Messi".

Anche Galliani è entusiasta della prova fornita dalla squadra: "Con le grandi squadre devi giocare con una punta centrale e dieci giocatori dietro la linea della palla. L'allenatore ha azzeccato la formazione: a me piace questo Milan, 4-3-3 e tutti si sacrificano. Oggi è così altrimenti non reggi con le grandi. Mi è parso che abbiamo sofferto meno dell'anno scorso - dice ancora -. Con il Barcellona tutti hanno un grado di attenzione superiore, è altissimo a partire da quando escono dallo spogliatoio" Poi Galliani si rammarica: "Non so se Robinho volesse fare una finta o semplicemente ha bucato il pallone: peccato, non mi farà dormire stanotte, era un'occasione clamorosa per passare in vantaggio ma tanto so che mi dirà una bugia...E peccato anche per il gol: abbiamo preso gol su un disimpegno sbagliato di Zapata, come accaduto contro la Juventus"