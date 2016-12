Milan, Allegri: "Isoliamoci dalle questioni societarie"

15:26 - "La squadra deve isolarsi dalle vicende societarie". E' l'imperativo di Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Catania. "Noi dobbiamo pensare solo a mettere a posto la classifica - ha detto il tecnico rossonero - Attraverso i risultati arriverà maggiore serenità per l'ambiente. Galliani? Preferirei non parlarne. Io sono il responsabile di Milanello e devo concentrarmi sulla squadra. Berlusconi? La sua visita ci fa piacere".

Prima di arrivare in conferenza stampa, Allegri ha parlato a Milan Channel. Sulle questioni societarie: "E' normale che tutti leggiamo e sentiamo ma non ci deve toccare. E' una situazione delicata e tutti cercano la miglior soluzione per il Milan e noi dobbiamo pensare al campo".



CONFERENZA STAMPA

"A Catania troveremo una squadra agguerrita, abbiamo una classifica che dovrebbe essere diversa da questa e per questo dovremo lavorare per tornare a fare punti in campionato. Contro il Celtic la squadra ha fatto una bella gara sotto il piano tecnico. Sicuramente in campionato abbiamo sbagliato molto perché ci sono solo 14 punti in classifica, ma alcuni episodi ci sono andati contro. Dispiace anche non aver mai avuto a disposizione tutta la rosa".



Sulla formazione: "Domani avremo una linea difensiva con Poli-Silvestre-Bonera-Emanuelson con Poli adattato a terzino. Fortunatamente abbiamo recuperato El Shaarawy. E' in gruppo, deve ritrovare la forma ma ha grande animo e voglia. Domani dobbiamo comunque fare una partita tosta. Su Mexes non c'è nessuna possibilità".



"In questo momento così come in tutti, l'allenatore è il responsabile tecnico, deve gestire lo spogliatoio. La prima cosa che mi ha detto Galliani è stata 'Lei è il responsabile di Milanello'. L'importante è dare dei valori alla squadra, stare vicino ai ragazzi e dare il mio apporto tecnico. Vista la delicatezza della situazione societaria, preferirei non parlarne. Una vittoria domani magari porterebbe maggior serenità. Il mio futuro? Non ci penso. Rimpianto di non essere andato a Roma? Mai avuto rimpianti. Berlusconi a Milanello? Come l'anno scorso la vicinanza del presidente alla squadra è positiva. Porta grandi stimoli". Per il Milan del futuro si parla di Paolo Maldini: "Lo conosco da quando sono arrivato al Milan, ma parlare ora di queste situazioni non ha senso, è una vicenda in evoluzione, la società penserà al bene del Milan". Allegri ritrova El Shaarawy: "Non lo porto in gita a Catania. Deve ritrovare la condizione ma se ci sarà bisogno lo metterò in campo. Ha grande voglia di tornare e mi aspetto molto da lui". E ancora: "Kakà è stato un acquisto importantissimo. Ha portato qualità ed è un esempio per lo spogliatoio. Balotelli è un giovane sempre sotto i riflettori, sono contento di quanto ha fatto martedì, sta migliorando fisicamente e penso che per lui sarà un campionato in crescendo".