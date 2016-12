Milan, Allegri: "I ragazzi mi hanno fatto un bel regalo" 

15:09 - Massimiliano Allegri si gode il pari con l'Ajax e il raggiungimento degli ottavi di Champions: "È una bellissima sensazione - spiega il tecnico del Milan -, abbiamo raggiunto il secondo obiettivo stagionale. I ragazzi sono stati bravi e ordinati. Abbiamo solo rischiato in un paio di occasioni, ma di più in dieci non si poteva fare. Al quarto anno di Milan sarebbe stato un peccato mancare gli ottavi. I ragazzi mi hanno fatto un bel regalo".

Allegri parla anche dell'espulsione costata l'inferiorità numerica: "Ho rivisto il fallo di Montolivo, non è stato intenzionale, anche perché è un giocatore sempre corretto". Dopo il match anche Barbara Berlusconi si è complimentata: "Come sempre, dopo la partita, ci salutiamo e ci parliamo, ha fatto i complimenti alla squadra per l’obiettivo raggiunto". Adesso bisogna avere la stessa attenzione in campionato: "Non esiste che in Champions, contro una buona squadra come l’Ajax, non concediamo quasi nulla e in campionato, quando giochiamo con squadre inferiori a noi, subiamo molto, forse sottovalutiamo l’avversario". Per El Shaarawy nuovo intoppo: "Ha preso un pestone sul piede fratturato: domani valuteremo. Balo? E' stato molto bravo, ha lavorato bene per la squadra come tutti, soprattutto verso la fine ha cominciato a difendere molti palloni. Credo stia crescendo e capendo quale deve essere il suo ruolo e mi fa piacere per lui, per il Milan e per la Nazionale".

BARBARA BERLUSCONI: "INCIDENTI OSCURANO GLI OTTAVI"

Meno raggiante Barbara Berlusconi, che analizza gli incidenti pre-partita che hanno costretto in ospedale diversi tifosi dell'Ajax: "Coloro che da entrambe le parti hanno causato gli incidenti non sono tifosi ma delinquenti e oscurano anche la soddisfazione per il passaggio del turno". La a.d. in pectore del Milan si è sincerata delle condizioni dei feriti con il dg dell'assessorato lombardo alla Sanità Bergamaschi.