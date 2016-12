Milan, Allegri: "Giusto che i tifosi mi fischino. Seedorf? Questa panchina logora chi non ce l'ha"

Massimiliano Allegri a tutto campo alla vigilia di Milan-Fiorentina, sfida che si porta dietro gli strascichi di polemiche mai sopite. "Ma per me è tutto azzerato - ha detto il tecnico rossonero - penso solo al campo. I fischi di San Siro? Ci stanno e possono fare bene. Dobbiamo rialzarci e fare tesoro degli errori commessi. Balotelli? Sta crescendo. Kakà? Sarà titolare". Infine una battuta su Seedorf: "Questa panchina logora che non ce l'ha".