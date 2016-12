Milan, Allegri esulta: "Ce la meritavamo" 

23:58 - Massimiliano Allegri esulta. Il tecnico del Milan dopo la vittoria contro il Celtic è soddisfatto: "Dopo esser stati criticati, i ragazzi si sono meritati questa serata. Abbiamo fatto molto bene, soprattutto a livello tecnico. Ora dobbiamo fare un altro punto per accedere agli ottavi". Ora, però, non bisogna abbassare la guardia: "Ora in campionato dobbiamo rituffarci con la stessa voglia, ci aspettano due trasferte complicate".

"I ragazzi non si sono mai tirati indietro, si sa che quando i risultati non arrivano c’è un po’ di amarezza, ma i primi ad essere amareggiati siamo noi. Tutta la squadra ha fatto una grande prestazione. Kakà si sta ritrovando, è un grande giocatore e delle sua crescita ne beneficia tutta la squadra. Anche Mario ha fatto una buona partita, ha preso falli, sono contento perché ha espresso le sue potenzialità. Deve esprimerle con continuità", le parole di Allegri a Premium Calcio dopo la partita.